Le cadeau star de Noël ? Le scooter électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est tombé à moins de 300 € sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Juste à temps pour Noël, le scooter électrique le moins cher de Xiaomi est disponible avec une livraison gratuite et rapide.

Les scooters électriques ont longtemps été un élément urbain de plus que nous voyons tous les jours. L’un des moyens de transport électrique les moins chers que vous puissiez obtenir aujourd’hui et qui facilite la vie de nombreuses personnes.

Si vous souhaitez avoir votre propre trottinette électrique juste avant Noël, vous en avez la possibilité dès maintenant grâce à cette offre d’Amazon. Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel Il est désormais en vente au prix de 299 euros.

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il dispose de 20 km d’autonomie de batterie avec 25 km/h de vitesse maximale.

Ce scooter Xiaomi est l’un des moins chers vendus par cette marque bien connue. Son prix normal est de 349 euros, vous disposez donc d’un scooter pour faire le tour de votre ville au meilleur prix possible.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est un scooter durable avec un autonomie de 20 kilomètres. Atteindre un vitesse maximale de 20 km/h dont vous pourrez profiter pour arriver avant vos rendez-vous.

Il a Roues de 8 pouces, frein à disque arrière et poids de 12 kilogrammes. De plus, il peut être rabattu en quelques secondes pour faciliter la montée des escaliers ou le ranger n’importe où.

Ce sont les 5 trottinettes électriques les moins chères du moment, des trottinettes qui, pour moins de 200 euros, sont de formidables moyens de transports en ville.

Beaucoup de gens utilisent ce scooter en combinaison avec leur voiture, le laissent dans un parking et utilisent ce moyen de transport bon marché et propre pour les derniers kilomètres. C’est l’un des meilleurs moyens non seulement d’économiser de l’argent, mais vous éviterez également les embouteillages dans votre ville.

Ce scooter électrique Xiaomi Mi Essential est l’un des meilleurs scooters électriques que vous pouvez offrir ce noël, en particulier aux étudiants afin qu’ils puissent se rendre d’un endroit à un autre plus tôt.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Profitez de cette offre Amazon pour seulement 299,99 euros et si vous vous dépêchez, elle arrivera avant Noël.

Si vous l’achetez, vous l’obtenez avec une livraison gratuite et rapide, vous aurez donc tout le temps de l’enregistrer et de l’offrir à Noël. Prime est totalement gratuit pendant les 30 premiers jours et vous pouvez l’annuler quand vous le souhaitez.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.