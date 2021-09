Le cadenas du but de Pickford casse

in

09/09/2021 à 16h10 CEST

L’Angleterre de Gareth Southgate a abattu la première balle pour remettre sa présence sur les rails lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. Ils ont renoncé au nul (1-1) contre la Pologne lors de la dernière action du match et conservent une distance de quatre points avec l’Albanie, qui s’est hissée à la deuxième place du groupe I de la phase de qualification.

Le gardien britannique Jordan Pickford n’a pas pu terminer sa 12e feuille blanche jusqu’à présent en 2021, conservant les 11 qu’il avait atteints jusqu’à présent. Au cours de l’Eurocup, il a réalisé jusqu’à un total de cinq consécutifs, ne concédant que contre le Danemark en demi-finale et contre l’Italie dans la Grande Finale de Wembley.

11 – L’Angleterre a gardé 11 draps propres lors de ses 14 matchs en 2021, leur plus grand nombre en une seule année civile avec 1966. Barrière. pic.twitter.com/00BHRIDt3e – OptaJoe (@OptaJoe) 5 septembre 2021

Les 11 feuilles blanches au cours d’une année civile constituent le record le plus élevé de l’équipe d’Angleterre depuis 1966, lorsque les Britanniques ont affirmé leur statut d’équipe hôte pour remporter le premier titre international de leur histoire. et rejoignez le Brésil, l’Allemagne, l’Italie et l’Uruguay comme les seules équipes capables de l’atteindre jusque-là.

Les yeux rivés sur la Coupe du monde Qatar 2022

L’Angleterre a raté une belle occasion de mettre un pied et demi dans la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir battu la Hongrie et l’Andorre, les deux matchs résolus 4-0, les Britanniques ont succombé à certains Polonais qui ne voulaient pas abandonner la première place du groupe.. L’actuel dauphin est toujours le grand favori pour la Coupe du monde.

L’équipe de Garteh Southgate veut oublier la défaite amère aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 et armez-vous pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le grand rendez-vous pour l’une des équipes les plus fortes d’Europe.