Le cadenas Lidl qui protège votre vélo sans avoir besoin de clé | Vie

Lidl résout les tracas d’avoir à vous soucier de sécuriser votre clé de verrouillage de vélo lorsque vous allez à la plage ou à la piscine avec ce verrou unique en forme de U qui peut être déverrouillé avec votre empreinte digitale.

Si vous allez à la plage ou à la piscine et que vous devez laisser vos effets personnels sans surveillance pour prendre un bain, il vaut mieux toujours essayer d’y aller le plus léger possible, en évitant d’emporter des objets de valeur et le moins de clés possible.

Ce cadenas pour vélo que nous avons trouvé sur le site de Lidl est parfait pour ceux qui voyagent régulièrement à vélo, car vous n’aurez pas besoin de clé pour l’ouvrir, ce qui est un grand soulagement.

Vous pensez peut-être que cela ne semble pas très nouveau, il existe des centaines de cadenas de vélo qui utilisent un code au lieu d’une clé, c’est vrai, mais Le cadenas sans clé de Lidl est différent.

Il n’y a ni clé ni code, ce que vous utiliserez pour le déverrouiller est votre empreinte digitale, ce qui augmente considérablement son niveau de sécurité.

Compter avec un capteur d’empreintes digitales avec technologie de détection rapide qui déverrouille instantanément le cadenas et enregistre jusqu’à 10 empreintes digitales différentes, propres ou de personnes différentes.

Pour garder le système de détection d’empreintes digitales et le moteur d’ouverture actifs, ils intègrent une batterie lithium-ion intégrée de 260 mAh avec une autonomie suffisante pour plusieurs jours qui se recharge via le port USB.

En cas d’épuisement de la batterie, ne vous inquiétez pas, car comme mesure de sécurité supplémentaire, il dispose d’un système d’ouverture à clé conventionnel, dont il comprend 2.

Le cadenas est rigide, en forme de U, et est en acier plastifié, tandis que le cylindre d’ouverture est en zinc-aluminium.

Il pèse environ un kilo et comprend un support pratique pour pouvoir l’ancrer au cadre du vélo pendant que l’on pédale ou que l’on ne l’utilise pas.

Le cadenas de vélo Lidl Fingerprint Unlock est actuellement en vente avec une remise de 20 % pour seulement 39,99 € plus les frais d’expédition habituels de 3,99 €.