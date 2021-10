Le cadre Account Aggregator accélère les prêts basés sur les flux de trésorerie

Les personnes à la recherche de prêts finissent souvent par en obtenir une sanctionnée à un taux d’intérêt ou à des conditions défavorables.

Les personnes à la recherche de prêts finissent souvent par en obtenir une sanctionnée à un taux d’intérêt ou à des conditions défavorables. Cela peut se produire en raison d’un manque de notation de crédit appropriée en raison de l’indisponibilité de données provenant de plusieurs sources de crédit ou en raison d’un manque de compilation appropriée de la date pour déterminer la notation de crédit précise.

Pour éviter une telle situation, le rôle d’un cadre approprié d’agrégateur de comptes devient important.

« Le framework Account Aggregator est l’une des innovations les plus prometteuses de l’écosystème BFSI (banque, services financiers et assurance). Sur la base du cadre NBFC-AA du régulateur, la plate-forme AA a finalement été mise en service il y a quelques semaines et a déjà été positivement adoptée par certaines des plus grandes banques et institutions financières du pays », a déclaré Amit Das, PDG et Co-fondateur, Think360.ai.

« Il existe plus de 15 fournisseurs de services techniques, dont Algo360, un produit phare de Think360, utilisant les rails algorithmiques et de données d’AA. À la base, il existe actuellement 7 AA, 12 TSP de normes de données AA et 16 TSP d’analyse de données. Ce nombre augmentera (plus probablement) ou diminuera au fur et à mesure que le cycle d’adoption du cadre AA démarre », a-t-il ajouté.

Das énumère les raisons pour lesquelles on devrait être optimiste quant à ce que le cadre AA apportera :

1. Ses principes de conception de base sont le numérique d’abord, les données d’abord. C’est le premier du genre à créer une passerelle de données très évolutive permettant aux entités réglementées d’obtenir des données vérifiées.

2. Il a des clients en son centre. Le rôle du code de finalité, la durée/la durée des données et le respect général des normes de confidentialité des données – nous tirons beaucoup d’enseignements des expériences des marchés mondiaux.

3. Beaucoup de gens le confondront avec les innovations de type open banking/DSP2 en Europe par exemple. Mais en dissociant la passerelle du processeur/propriétaire/utilisateur, le cadre envisage les incitations économiques de manière très différente.

4. L’un des plus gros problèmes dans plusieurs processus BFSI est le TAT de bout en bout pour l’intégration des clients, la résolution des griefs, etc. AA devrait nous aider à réduire les TAT ​​et donc les coûts de ces activités ; ces avantages peuvent être répercutés sur les clients.

5. Nous nous attendons également à ce que la fraude documentaire et d’identité diminue avec AA, car les informations authentifiées proviennent directement du fournisseur d’informations financières (FIP) et sont envoyées aux utilisateurs d’informations financières (CRF).

Comment les bons et les mauvais antécédents de crédit affectent-ils vos chances d’obtenir un prêt à des conditions favorables ?

« Les opportunités sont illimitées, étant donné que nous sommes dans la deuxième phase de croissance du crédit en tant qu’économie. Le cadre AA ouvre un moyen supérieur, plus rapide et meilleur d’aborder les prêts basés sur les flux de trésorerie, ce qui est extrêmement important pour stimuler les prêts aux MPME/prêts aux petites entreprises. De plus, le segment des travailleurs indépendants peut être en mesure d’obtenir de meilleures conditions et un meilleur accès à un financement de qualité », a déclaré Das.

Das suggère trois choses que les institutions doivent faire pour libérer le potentiel des AA :

1) Créez des expériences client exceptionnelles pour favoriser l’adoption

Ce que plusieurs sociétés fintech ont fait avec UPI se concentrait sur l’interface utilisateur/UX exceptionnelle. L’engagement extrême envers l’expérience client est la raison pour laquelle PhonePe, Google Pay, etc. font des volumes nettement plus importants sur UPI que les banques.

2) Éduquer les clients

Les gens ont peur de ce qu’ils ne peuvent pas contrôler ou de ce qui peut apparaître comme un risque lié à l’information. UPI est une transaction avec une méthode de résolution des litiges potentielle, qui peut aider à récupérer l’argent. Les données une fois perdues, cependant, ne peuvent pas être récupérées.

3) Enfin, comme tous les écosystèmes, la demande et l’offre doivent converger.

Tous les partenaires de l’écosystème doivent prendre des engagements de renforcement positif pour intégrer les AA à leurs flux de travail principaux et rendre les données disponibles, même si cela peut sembler menacer leurs données. Comme les bureaux de crédit, à long terme, les AA contribueront à élargir le paysage du crédit et à offrir une grande valeur.

