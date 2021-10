Le cadre de Fat Cat de la BBC a reçu une augmentation de salaire de 40% – Tim Davie gagne désormais plus d’un demi-million | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Alors que des centaines d’emplois ont été supprimés au cours de l’année dernière, les membres de l’équipe de direction du diffuseur ont obtenu des augmentations de salaire allant jusqu’à 40 %. En effet, Tim Davie, directeur général de la BBC, a vu son salaire augmenter de 16,6 %. M. Davie gagne maintenant 525 000 £ en raison de l’augmentation qui est entrée en vigueur le mois dernier – il avait auparavant reçu 450 000 £.

Il est l’un des cinq membres du comité dont le salaire a été augmenté le mois dernier.

Au milieu du grand nombre de suppressions d’emplois pour le diffuseur, Noel McClean, le secrétaire national de Bectu, le syndicat de la télévision et de la radio, a critiqué l’augmentation des salaires du comité exécutif.

Il a déclaré: “Le financement de la BBC et les frais de licence sont un football politique que les ennemis de la BBC n’aiment rien de plus que de jouer avec leurs amis, malheureusement Tim Davie leur a laissé un objectif ouvert cette fois.”

Rhodri Talfan Davies a été promu et a reçu une augmentation de salaire de 40 % à 260 000 £, rapporte le Times.

Il est maintenant le directeur des nations du diffuseur après avoir dirigé des opérations au Pays de Galles.

Charlotte Moore a été élevée au poste de directrice du contenu, son salaire augmentant de 9% à 402 000 £.

Gautam Rangarajan a reçu une augmentation de salaire de 10 % à 199 000 £ après avoir été nommé directeur de la stratégie et de la performance du groupe.

Cependant, la BBC a réduit la taille du comité exécutif.

La BBC a annoncé cette année qu’elle déplacerait certains de ses rôles en dehors de Londres, ce qui inclut des plans pour que BBC One soit adapté au public du nord-ouest et du nord-est de l’Angleterre.

On pense que la BBC annoncera bientôt le dernier accord de redevance de cinq ans conclu avec le gouvernement dans les semaines à venir.

S’exprimant lors de la conférence de la Royal Television Society à Cambridge le mois dernier, M. Davie a déclaré: “Bien sûr, vous n’inventez pas la BBC maintenant.

“Mais vous n’inventeriez pas beaucoup de choses qui sont de merveilleuses choses précieuses.

“Mais par Dieu, tu ne le changerais pas.”