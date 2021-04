Le café et les produits laitiers aident Nestlé à enregistrer le meilleur quart en dix ans

Un logo est représenté sur le centre de recherche Nestlé à Vers-chez-les-Blanc à Lausanne, Suisse

Nestlé (NESN.S) a enregistré jeudi sa plus forte croissance des ventes trimestrielles en 10 ans, citant une demande plus forte de café, de produits laitiers et de produits pour animaux de compagnie.

Le plus grand groupe alimentaire au monde a bien résisté à la pandémie de COVID-19 dans la mesure où les consommateurs enfermés à la maison ont acheté plus d’aliments emballés pour eux-mêmes et leurs animaux de compagnie.

Il a également élargi le commerce électronique et son portefeuille de sciences de la santé, car les consommateurs achetaient davantage en ligne et s’inquiétaient pour leur santé.

«Les ventes au détail ont connu une solide croissance et les canaux hors domicile ont vu des signes d’amélioration. Nous confirmons nos prévisions pour l’année et nos perspectives à moyen terme pour une croissance organique soutenue à un chiffre moyen », a déclaré le directeur général Mark Schneider dans le communiqué.

Le fabricant de barres de chocolat KitKat et de café instantané Nescafé s’attend à une augmentation de la croissance organique des ventes cette année par rapport aux 3,6% atteints en 2020.

Les ventes organiques ont augmenté de 7,7% au premier trimestre, contre 4,3% l’année précédente, a déclaré Nestlé, dépassant facilement les prévisions de croissance organique de 3,3% dans un consensus établi par l’entreprise et une baisse de 3,3% des ventes publiées par son homologue Danone (DANO .PA) cette semaine.

«Quel éclat – le chiffre trimestriel le plus fort depuis 2011», a déclaré Jon Cox, analyste de Kepler Cheuvreux, soulignant une reprise dans les marchés émergents, tandis que Bruno Monteyne de Bernstein parlait d’un «beat incroyable».

Les actions de Nestlé, en hausse d’un peu plus de 2% jusqu’à présent cette année, devraient ouvrir 1,7% plus haut, selon les indications pré-marché de la banque Julius Baer.

La croissance organique s’est établie à 7,2% dans les Amériques, à 4,4% en Europe et à 9,1% en Asie, a déclaré Nestlé. L’Asie était en territoire négatif il y a un an, la pandémie y ayant frappé en premier.

En termes de catégories, les produits pour animaux de compagnie ont augmenté de 8,7%, les boissons en poudre et liquides, y compris le café, de 9,9% et les produits laitiers de 15,7%. La nutrition et la science de la santé ont reculé de 0,5%, entraînées par la nutrition.

Nestlé a déclaré qu’il avait fait de nouveaux progrès dans le développement de son portefeuille, car il souhaitait offrir plus d’aliments santé et de bien-être et se débarrasser des entreprises sous-performantes.

Elle a récemment vendu ses marques d’eau nord-américaines à One Rock Capital Partners pour 4,3 milliards de dollars et a cédé son activité de lait d’arachide Yinlu en Chine à Food Wise Co Ltd.

Peer Unilever (ULVR.L), (UNc.S) doit publier sa mise à jour du premier trimestre le 29 avril.