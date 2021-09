Le CAG inaugure la réunion annuelle du groupe de travail de l’INTOSAI

Contrôleur et vérificateur général de l’Inde Girish Chandra Murmu (image d’archive)

Le succès de chaque gouvernement et organisation dans les prochains jours sera mesuré par leur capacité à évoluer rapidement et facilement dans le déploiement rapide de systèmes et de solutions de technologies de l’information (TI) efficaces et efficaces, a déclaré le contrôleur et auditeur général de l’Inde, Girish Chandra Murmu. mercredi.

Un système informatique sécurisé et fiable a également entraîné des investissements massifs et rapides de la part des gouvernements et des organisations pour se procurer et mettre en œuvre du matériel et des systèmes informatiques, a déclaré Murmu en inaugurant virtuellement le groupe de travail de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI) sur l’audit informatique mercredi.

« Cela se traduirait par des responsabilités accrues pour les institutions supérieures de contrôle pour identifier les risques informatiques émergents, faire des recommandations constructives à leurs gouvernements respectifs et garantir la confiance du public dans les dépenses informatiques gouvernementales », a déclaré Murmu. Le CAG préside le Groupe de travail de l’INTOSAI sur l’audit informatique (WGITA).

Le CAG a indiqué qu’en tenant compte de ces défis et opportunités, l’Inde s’est déjà lancée dans son système d’automatisation des processus d’audit et de gestion des connaissances à l’échelle de l’entreprise et intègre de plus en plus l’analyse des données à l’aide d’outils et de techniques avancés dans son domaine d’audit. « En tant qu’organisation, nous devons faire converger toutes les réalisations antérieures en matière d’analyse de données, d’initiatives liées à l’informatique, d’audits de systèmes d’information, de compétences connexes et de renforcement des compétences pour apporter synergie et efficacité dans nos efforts visant à tirer parti de l’informatique et à réaliser la transformation numérique dans SAI India ,” il ajouta.

Murmu a indiqué que le Centre indien de gestion et d’analyse des données joue un rôle de conseil et de facilitation auprès de nos bureaux d’audit sur le terrain dans l’utilisation de l’analyse des données et de l’audit des systèmes informatiques et favorise une culture axée sur les données dans notre institution, tandis que le Centre international des systèmes d’information et L’audit promeut le renforcement des capacités dans les domaines liés à la technologie au sein de notre ISC ainsi qu’à l’échelle internationale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.