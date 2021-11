Le CAG signale une responsabilité gouvernementale sous-estimée au cours des exercices 18 et 19

Un exercice similaire pour l’exercice 19 a montré que les passifs réels étaient de 49,82 % du PIB, soit plus que la dette estimée du gouvernement central de 44,92 %.

Le gouvernement a assumé une responsabilité supplémentaire chaque année de l’exercice 15 à l’exercice 19 allant de 3,1 % du PIB à 4,7 %, même si l’objectif fixé dans le cadre FRBM relatif au passif total avant l’amendement d’avril 2018 impliquait que le Centre ne prendrait pas sur toute responsabilité supplémentaire après FY15, selon le contrôleur et vérificateur général (CAG).

Dans son rapport sur la conformité de la loi FRBM au cours des exercices 18 et 19, le CAG a déclaré que le total des passifs au taux de change courant, calculé sur la base des comptes de finances du gouvernement de l’Union (UGFA) pour l’exercice 18, s’élevait à 44,76% du PIB. « Cependant, après prise en compte de la sous-estimation de la responsabilité publique dans les comptes, et de la dette au titre des EBR (ressources extrabudgétaires) figurant à l’état 27 du Budget de dépenses 2019-2020, le total des engagements réels serait de 49,82 % du PIB, » Ça disait.

Un exercice similaire pour l’exercice 19 a montré que les passifs réels étaient de 49,82 % du PIB, soit plus que la dette estimée du gouvernement central de 44,92 %.

Le Centre a entrepris une campagne de nettoyage de ses livres dans le budget de l’exercice 22, transférant certaines subventions alimentaires inférieures à la ligne à des dépenses supérieures et montrant clairement des ratissages extrabudgétaires, dans un virage marqué vers la transparence dans la comptabilité .

Le CAG a également souligné que même si dans le cadre FRBM révisé, la dette du gouvernement central et la dette des administrations publiques devaient être contenues à 40 % et 60 % du PIB, respectivement, d’ici la fin de l’exercice 25, « aucun exercice n’a été entrepris pour calculer et divulguer » ce fardeau de la dette selon les définitions modifiées.

« De plus, aucune cible de réduction annuelle pour les années intermédiaires n’a été prescrite dans la Loi ou conseillée par le gouvernement. Dans le contexte de la dette des administrations publiques, aucune stratégie pour contenir la dette aux niveaux prescrits en association avec les États n’a été décrite dans les déclarations du FRBM », indique le rapport.