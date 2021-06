Le Cakir turc dirigera la Croatie-Espagne

in

26/06/2021 à 11h36 CEST

Le Turc Cuneyt Cakir a été désigné pour diriger ce lundi le match Croatie-Espagne, correspondant aux huitièmes de finale du Championnat d’Europe, qui se jouera au stade Parken de Copenhague.

Cakir sera assisté de ses compatriotes Bahattin Duran Oui Tarik ongun, le quatrième officiel sera le Suédois Andreas Ekberg et l’Allemand sera dans le VAR Bastian Dankert.

Né à Istanbul il y a 44 ans et international depuis 2007, il dirigera son troisième match dans ce Championnat d’Europe, après Hongrie-Portugal et Ukraine-Autriche.

C’est l’une des compétitions européennes les plus courantes de ces dernières années (il a arbitré la finale de la Ligue des champions 2015 entre Barcelone et la Juventus), ainsi que les matchs internationaux par équipes dans les classements et dans les phases finales.

Cakir Il a été le quatrième officiel de la finale de l’Euro 2012, dans laquelle l’Espagne a battu l’Italie 4-0, et le principal officiel de la demi-finale au cours de laquelle l’équipe de Vicente del Bosque a battu le Portugal aux tirs au but.

Lors du dernier Championnat d’Europe, le Turc a également mené l’Espagne, lors de la défaite en huitièmes de finale contre l’équipe italienne par 0-2

La Croatie a de bons souvenirs des Ottomans. Il a été l’arbitre d’une victoire 2-0 contre la Serbie en 2013 et de la demi-finale de la dernière Coupe du monde en Russie, au cours de laquelle l’équipe d’échecs a battu l’Angleterre en prolongation (2-1).