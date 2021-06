le Calasancio reçoit l’Agoncillo

05/06/21 à 17:11 CEST

Dimanche prochain à 17h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, au cours duquel les Calasancio et à Agoncillo au L’étoile.

le Calasancio tentera d’améliorer sa position au championnat après avoir perdu son dernier match contre lui CD Comillas par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des neuf matches disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division, avec une séquence de 20 buts pour et 59 contre.

Du côté des visiteurs, le Agoncillo Il a remporté la victoire contre le Albérite lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Dani Suárez, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Calasancio. Avant ce match, le Agoncillo ils avaient gagné dans trois des neuf matchs disputés en deuxième phase de troisième division cette saison, avec un bilan de 39 buts marqués contre 45 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Calasancio Ils ont réalisé des chiffres d’une victoire, deux défaites et un match nul en quatre matchs joués à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui en retour donnent de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Agoncillo ils ont gagné une fois, ont été battus une fois et ont fait match nul deux fois lors de leurs quatre matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Calasancio, les chiffres montrent trois victoires, trois défaites et sept nuls pour l’équipe à domicile. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Agoncillo. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans ce tournoi a eu lieu en février 2019 et s’est terminé sur un score de 0-1 en faveur de la Calasancio.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées de 12 points en faveur de la Agoncillo. L’équipe de Ricardo Huerta Il arrive au match en huitième position et avec 23 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Agoncillo, est quatrième du classement avec 35 points.