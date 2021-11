Le calcul du « compte racial » | Ligne électrique

Le Washington Post a publié un long article sur la façon dont l’élection de mardi a anéanti les espoirs des militants noirs. L’article commence ainsi :

L’été 2020 a apporté une attention renouvelée à la lutte contre le racisme, avec des manifestants remplissant les rues après les meurtres par la police d’hommes noirs; des statues de chefs confédérés descendant de leurs perchoirs proéminents ; et le principal candidat démocrate à la présidentielle promettant des changements systémiques pour réparer les torts du passé sur le chemin de la victoire à la Maison Blanche. Mais les résultats des élections de mardi ont souligné à quel point les vents politiques ont tourné depuis le début de ce que de nombreux militants espéraient être un nouveau réveil national à l’héritage tenace de l’histoire raciste de l’Amérique. Le républicain Glenn Youngkin a remporté la course du gouverneur en Virginie, en partie, en mettant en garde contre les programmes d’études antiracistes dans les écoles qui examinent la façon dont les politiques et les lois perpétuent la discrimination systémique [Note: a very misleading statement of the curriculums in question.] Une proposition de refonte de la police a été rejetée à Minneapolis – la ville libérale qui a donné lieu à l’été de protestations après qu’un policier a assassiné George Floyd – alors que les électeurs ont rejeté l’idée de remplacer une présence traditionnelle des forces de l’ordre par une qui prendrait un « public complet approche sanitaire » à la sécurité publique.

Les militants noirs sont-ils surpris par ces résultats électoraux ? Si leur critique de l’Amérique en tant que raciste systémique et implacable a quelque vérité, la chose surprenante n’est pas que l’agenda des militants ait été rejeté en Virginie et à Minneapolis, c’est que « financer la police » et l’enseignement de la race critique abrutie La théorie s’est imposée en premier lieu.

En fait, ces deux développements – financer la police et enseigner le CRT – sont surprenants sous n’importe quelle vision de l’Amérique autre que celle-ci est devenue folle. Aucune société saine d’esprit n’envisagerait la possibilité d’abolir ou de réduire ses effectifs de police et de passer à « une approche globale de la santé publique en matière de sécurité publique ». Aucune nation saine d’esprit n’enseignerait aux enfants que la race est un fait central pour eux et leurs camarades de classe ou qu’un mal comme le racisme est le fait central de son histoire.

L’élection de mardi suggère que la folie n’était que temporaire.

Barack Obama a compris les dangers de faire avancer une critique de l’Amérique à la CRT. Le Post cite l’un de ses principaux conseillers, Ben Rhodes, qui dit qu’en tant que président, Obama a souvent essayé de présenter « le changement progressif comme une validation de l’histoire américaine » plutôt que comme une répudiation de celle-ci.

Je doute qu’Obama ait vraiment cru que l’histoire américaine validait ou était cohérente avec son agenda, racial ou autre. Sa femme ne semblait pas y croire. Mais Barack était assez intelligent pour prétendre différemment.

S’inspirant de l’exemple d’Obama, Rhodes dit :

Les démocrates doivent absolument s’engager sur ces questions culturelles en présentant les changements que nous représentons et défendons comme une extension de notre meilleure histoire et pas simplement une répudiation de notre histoire plus sombre. Il y a beaucoup de gens qui sont effectivement racistes et hors de portée. Mais il y a beaucoup d’autres qui ont voté démocrate et républicain qui étaient ouverts à l’histoire de une Amérique assez grande pour changer.

(Je souligne)

Al Sharpton, extraordinaire arnaqueur de course, souhaite également que la gauche réduise le problème, selon le Post. Il appelle, vaguement, au pragmatisme :

Nous allons devoir nous engager plus méthodiquement et stratégiquement dans le processus, car nous pourrions tout perdre. Nous devons vraiment rassembler tout le monde et comprendre qu’il s’agit d’un signal d’alarme et que ceux qui sont vraiment attachés aux droits de vote et à la réforme de la police doivent y faire face de manière pratique.

Mais que signifie le réduire ou être pratique dans ce contexte ? Et un retour à la rhétorique plus gentille et plus douce d’Obama est-il vraiment un moyen de sortir des sentiers battus dans lesquels les démocrates se sont mis ?

J’en doute. Nous ne sommes pas en 2009 ni même en 2016. La boîte de vers de terre éveillée a été ouverte. La rhétorique à consonance douce ne fera pas reculer les vers. Les démocrates devront parler spécifiquement de chacun d’eux.

Prenez CRT. La ligne d’Obama/Rhodes selon laquelle l’Amérique est grande et que notre histoire est cohérente avec le type de changement que la gauche veut ne peut pas être comparée à la critique colportée, non seulement aux écoliers mais à de nombreux employés des entreprises américaines.

La ligne Obama/Rhodes implique un refus de prôner cet endoctrinement anti-américain. Mais les démocrates ne l’ont pas ouvertement défendu. Au lieu de cela, ils ont nié que l’endoctrinement se produise.

Vont-ils continuer à le nier même après ce qui s’est passé en Virginie ou vont-ils faire face à la réalité et accepter une volte-face ? Ce dernier cours est le « pratique », mais je ne m’attends pas à ce que les démocrates l’embrassent.

L’enseignement de l’histoire américaine n’est qu’une partie de l’agenda de l’éducation éveillée, qui n’est qu’une partie de l’agenda global de l’éveil. Chaque partie de l’agenda soulève des difficultés pour l’approche Obama/Rhodes.

Pensez à l’application de la loi. Il ne suffit pas que les démocrates cessent de parler de financement de la police. Vont-ils soutenir l’embauche d’agents de police à une échelle nécessaire pour ramener les forces policières aux niveaux d’effectifs nécessaires pour faire face à la hausse des taux de criminalité? Sont-ils prêts à donner aux agents la latitude dont ils ont besoin pour être en mesure, ou même disposés, de surveiller les zones à forte criminalité ?

Probablement pas. Mais cela signifie risquer que les crimes violents continuent de plus en plus à tourmenter nos villes, tandis que les crimes contre les biens se propagent dans nos banlieues.

Dans les années 1990, Bill Clinton, Joe Biden et le reste du parti démocrate étaient prêts à sévir contre le crime – non seulement par une police plus active, mais aussi par des peines plus sévères. Le parti démocrate contemporain s’orientera-t-il de manière significative dans cette direction ?

Je ne pense pas, pas de sitôt. Et il en va de même pour une foule d’autres domaines où l’éveil a fait des incursions à gauche.

Le recours à une rhétorique noble sur le fait que l’Amérique est assez grande pour changer n’est pas une solution aux problèmes auxquels les démocrates sont confrontés. Ils devront faire des choix politiques difficiles sur les questions liées à l’éveil. Je ne crois pas qu’ils soient capables d’en faire qui plairont à la plupart des électeurs.