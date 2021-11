« Le calcul est simple, terminez P1 et Lewis ne s’en approchera pas »

Max Verstappen dit que les chiffres sont « très simples » dans la course au titre de cette année – terminer P1 et Lewis Hamilton ne « se rapprochera » pas du titre.

Verstappen a été le pilote en forme cette saison, le pilote Red Bull remportant neuf des 18 victoires.

Mais avec Hamilton souvent pas loin derrière, P2 dans six des victoires de Verstappen tout en remportant lui-même cinq grands prix, l’écart entre les deux n’est que de 21 points.

Avec quatre courses à disputer et 104 points encore en jeu, il reste encore plusieurs chapitres à écrire avant la fin de cette histoire.

Verstappen dit qu’il sait ce qu’il doit faire pour s’assurer que ce soit une issue favorable pour lui et Red Bull.

« Ce fut une excellente saison avec de nombreuses pole positions et de nombreuses victoires en Grand Prix, mais le seul vrai vainqueur est celui qui est en tête à la fin de la saison », a-t-il déclaré à NOS.

« Le calcul est très simple. Si je finis toujours devant, Lewis Hamilton ne s’en rapprochera pas.

« Gagner autant de courses que possible et être constant vous facilite la vie. C’était le cas en kart il y a 12 ans et ce n’est pas différent maintenant.

Le joueur de 24 ans a pleinement confiance dans la capacité de Red Bull à faire le travail.

« L’équipe a déjà été championne du monde quatre fois », a-t-il déclaré. « Ils savent ce qu’il faut.

« Si la voiture est assez bonne le mois prochain, cela arrivera. »

L’élan est actuellement avec Verstappen, le Néerlandais ayant dominé Hamilton lors des trois dernières courses pour passer d’un déficit de deux points à une avance de 21 points.

Mais avec la tête de la course au titre ayant changé de mains six fois, ce n’est en aucun cas une affaire conclue.

Il a été question d’une pression croissante sur les épaules de Verstappen lors des préparatifs de la finale de la saison, la plupart provenant de Hamilton.

Verstappen s’est encore moqué de cela, affirmant qu’il s’amusait vraiment cette saison.

« Quand j’ai commencé chez Toro Rosso en 2015, je savais qu’il n’y avait aucun moyen de gagner », a-t-il expliqué.

« La Formule 1 a toujours été comme ça. La plupart des équipes n’ont aucune chance de victoire. C’est pourquoi j’apprécie encore plus cette année.

« Je ne peux pas me plaindre de ça, de ma performance et de mon équipe.

« C’est ma meilleure saison de F1. Pas mon plus facile – je remarque que tout le monde me regarde encore plus. Ils essaient de faire de tout une histoire, mais je me concentre sur ma tâche – accélérer. »

