Le calculateur de vaccin Covid révèle quand VOUS obtiendrez votre jab | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement et de nombreux ministres ont répété à plusieurs reprises l’objectif de délivrer une première dose du vaccin à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Cependant, on espère que cet objectif pourra être atteint plus tôt.

Express.co.uk a compilé un outil de calcul des vaccins à l’aide des estimations de population de l’ONS pour 2021 et du tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus.

Jusqu’à présent, 39 379 411 personnes ont reçu leur premier vaccin Covid, et compte tenu du taux de vaccination actuel de 74,8%, 42 160 923 personnes devront avoir reçu leur première dose pour que toutes les personnes âgées de 30 ans et plus soient vaccinées.