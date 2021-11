Le calendrier chargé de la F1 « fera des ravages »

Sebastian Vettel a prévenu que le calendrier chargé de la Formule 1 « ferait des ravages » suite aux retards de fret au Brésil.

Le sport a été confronté à des problèmes avant le week-end du Grand Prix de Sao Paulo, le mauvais temps ayant retardé la livraison de composants essentiels du Mexique à Sao Paulo, laissant un certain nombre d’équipes sans pièces cruciales telles que des moteurs juste un jour avant les qualifications.

Les problèmes sont survenus à l’une des périodes les plus chargées de la saison, la course à Interlagos étant la deuxième d’une triple tête, et Vettel pense qu’ils sont dus en grande partie au fait que le sport essaie d’intégrer trop de courses.

« Probablement », le Aston Martin l’homme a déclaré aux journalistes au Brésil.

« Je ne sais pas ce qui est arrivé au fret, donc ces choses peuvent arriver que vous ayez une course ou trois courses au trot. »

Alors que cette saison a été chargée, avec un certain nombre d’en-têtes doubles et triples dans son calendrier, le calendrier de l’année prochaine devrait être encore plus chargé. Si tout se passe comme prévu, la campagne 2022 consistera en un total record de 23 manches avec plus de week-ends que cette année, avec également des séances de qualification pour le sprint.

Après des heures de retard, les moteurs ont enfin commencé à arriver à Interlagos, mais la nuit sera longue pour ceux qui sont dans les garages… [🎥 @HondaRacingF1] pic.twitter.com/AxbIsrd8fw – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 novembre 2021

Vettel s’attend à ce qu’un tel calendrier provoque plus souvent des problèmes comme ceux rencontrés au Brésil et des sympathisants avec les mécaniciens en particulier.

« Sûrement, les efforts qui sont déployés en ayant de plus en plus de courses et dans un temps plus court, cela va faire des ravages », a-t-il ajouté.

« C’est difficile pour tous ceux qui sont impliqués. Les pilotes sont du côté chanceux mais les mécaniciens… »

Il souhaite également que la F1 intervienne et aide les équipes sur la grille avec moins de ressources afin de créer des règles du jeu équitables et d’empêcher les plus grandes équipes d’avoir un avantage.

« Je sais que différentes équipes ont des approches différentes en termes de gestion de toute la logistique de l’installation du garage, de la construction et du démontage des voitures, de l’expédition, etc. », a-t-il déclaré.

« Toutes les équipes ne sont pas au même niveau. Certains sont mieux lotis que d’autres, ce qui n’est ni juste ni juste. Je pense qu’il devrait y avoir un peu plus d’aide ou d’organisation de la part du sommet pour peut-être rendre cela plus obligatoire afin que tout le monde joue vraiment le même jeu.

« De toute évidence, certaines équipes ont peut-être plus d’infrastructures que d’autres, une approche différente, plus de possibilités financières dans une certaine mesure. »