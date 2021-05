Le calendrier complet de Google I / O 2021 taquine les nouvelles pour Android et la technologie de la maison intelligente

Google a présenté le calendrier complet de son événement I / O virtuel 2021.Le calendrier fait allusion aux actualités pour Android, Chrome OS, Google Assistant et les maisons intelligentes.Wear OS n’a pas beaucoup de présence, cependant.

Google a publié le calendrier complet des E / S 2021, et il est clair que l’événement entièrement virtuel sera rempli de nouvelles – du moins pour certains utilisateurs et développeurs.

I / O 2021 débutera par un long discours de deux heures le 18 mai à 13 h 00, heure de l’Est (10 h 00 du Pacifique), suivi d’un discours de 45 minutes axé sur les développeurs à 15 h 15. Étant donné que le directeur général de Google, Sundar Pichai et d’autres dirigeants sont sur le point de présenter lors de cette première conférence, nous nous attendons à ce que la plupart ou la totalité des principales nouvelles soient annoncées à ce moment-là – si le Pixel 5a ou un autre matériel fait ses débuts à la conférence, vous entendre parler pendant ces premières heures.

Les présentations ultérieures d’E / S 2021 pourraient vous donner des indices sur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il ne fait aucun doute que Google va plonger plus profondément dans Android 12 lors de son discours d’ouverture «Quoi de neuf avec Android» à 16h30 HE, mais il y a des événements similaires en attente pour Google Assistant (19 mai à 12h45), Chrome OS (19 mai à 13 h 45), et le panneau de maison intelligente précédemment partagé (19 mai à 19 h 15).

Vous pouvez également vous attendre à des actualités sur Google Play (18 mai à 17 h HE), sur le Web (18 mai à 17 h 15) et sur Google Pay (19 mai à 17 h 15). Google prévoit de rejouer les événements tôt le matin pour les personnes en Afrique et dans d’autres régions où le moment initial ne convient pas.

Le calendrier comprend également au moins une omission évidente. En dehors d’un atelier de création de tuiles, il n’y a aucune mention de Wear OS à I / O 2021. Ne vous attendez pas à ce que Google dévoile une refonte majeure de Wear OS ou parle de son acquisition de Fitbit, en d’autres termes.

Cela dit, il est évident que Google a l’intention que I / O 2021 fasse sensation comme vous l’avez vu ces dernières années. Cela n’a peut-être pas l’extravagance physique des événements conventionnels, mais cela pourrait toujours représenter un retour en forme après que la pandémie ait incité Google à annuler purement et simplement I / O 2020.