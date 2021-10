Le calendrier croissant des courses de Formule 1 représente le défi le plus important pour l’objectif ambitieux de Williams de réduire ses émissions, a déclaré le PDG de l’équipe, Jost Capito.

Williams a annoncé cette semaine qu’ils s’étaient fixés pour objectif de dépasser la neutralité carbone et de devenir positifs en carbone d’ici 2030, ce qui signifie qu’ils éliminent plus de carbone de l’air qu’ils n’en contribuent.

Capito a reconnu que le plan impliquait tous les domaines des opérations de l’équipe. « Le premier est bien sûr d’utiliser des énergies renouvelables sur nos opérations, pas seulement dans l’usine mais aussi sur la piste, dans le paddock, pour réduire nos émissions de gaz naturel. C’est très important.

« Ensuite, il est très important d’obtenir des déplacements plus efficaces », a-t-il poursuivi. « C’est passer du transport aérien au transport maritime par exemple, et pour réduire le poids, réduire massivement ce que nous sommes [bringing] aux courses.

La Formule 1 a l’intention d’utiliser un carburant durable d’ici 2030, en réduisant les émissions directement de ses voitures de course de 65%. Mais seulement 0,7% des émissions déclarées de la F1 proviennent des voitures elles-mêmes.

Selon une étude de 2019, le domaine d’amélioration le plus important auquel la F1 est confrontée est la logistique. L’analyse du championnat a indiqué que 72,7% de ses émissions étaient produites lors du transport des membres de l’équipe et du fret à travers le monde vers les courses et les séances d’essais.

Les efforts de Williams pour devenir positif en carbone iront bien au-delà des émissions des unités de puissance. « Si vous voulez être neutre en carbone, vous devez tout aborder », a déclaré Capito en réponse à une question de ..

« Quand vous regardez ce qu’est la discussion, c’est toujours sur les voitures et c’est ce qui est en public et c’est ce qui fait l’esprit du public [about] si nous sommes durables ou non durables.

« Je ne pense pas que nous puissions [make] l’argument « non, la voiture n’a toujours pas vraiment d’importance parce que nous avons de plus gros poissons à fouetter ». Bien sûr, si nous voulons être positifs pour le climat, cela signifie que nous ne nous concentrons pas uniquement sur ce que les voitures ont, car c’est ce que les autres font beaucoup. »

Il a déclaré que l’équipe « devrait se concentrer sur » le transport et le fret et « c’est là que nous devons nous améliorer.

« De plus, ce qu’il y a dans l’usine est une partie importante. Les voitures sont le moins mais elles sont l’argument le plus important.

Le calendrier F1 2022 devrait comporter un record de 23 courses. Il reviendra aux nombres d’événements « envolés » avant la pandémie en dehors de l’Europe, qui impliquent des quantités considérables de fret aérien.

Mais Capito pense que réduire le nombre de courses au calendrier n’est pas le moyen de réduire les émissions. « Je ne pense pas que nous devrions mesurer les émissions par le nombre de courses, car cela [mean] ‘D’accord, allez à zéro et le problème est résolu.’ », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit la bonne approche.

« La bonne approche consiste à amener l’industrie à faire passer le message. À chaque course, nous communiquons avec des millions et des millions de fans et si nous avons le bon message, nous pouvons inspirer les fans à changer également leur comportement ici et là.

« Ce que nous ne pouvons pas mesurer en tant que Williams Racing ou en tant que Formule 1, mais bien sûr, cela peut avoir un impact sur le fait de montrer l’exemple et d’inspirer les fans à suivre ce que font les équipes et ce que font la Formule 1. »

