Le calendrier de la QuakeCon 2021 fait allusion à un nouveau projet Quake de MachineGames

Par Dom Peppiatt

12 août 2021 18h41 GMT

QuakeCon 2021 arrive très bientôt, et avant le coup d’envoi de l’événement désormais numérique, Bethesda a publié un calendrier qui laisse entendre Jeux de machines pourrait travailler sur tremblement de terre.

La QuakeCon de cette année n’aura pas lieu à son endroit habituel à Dallas. Au lieu de cela, ce sera une affaire exclusivement numérique appelée QuakeCon à la maison, et c’est reparti 19 août (avec le tout prêt à conclure 21 août).

Pendant l’événement, vous pouvez vous attendre à des diffusions en direct présentant des mises à jour sur les jeux existants et à venir, des tournois, des collectes de fonds caritatifs, des chiots, des cadeaux, etc. Mais aujourd’hui, selon un calendrier spécifique et mis à jour avec l’aimable autorisation de Bethesda, il semble que nous pourrions également obtenir autre chose : un éventuel projet Quake de MachineGames.

La plupart des événements importants ont lieu le premier jour, selon le calendrier ci-dessus, et l’un d’entre eux, en particulier, se démarque le plus : un panel du 25e anniversaire de Quake avec id Software et le développeur Wolfenstein MachineGames.

Se pourrait-il qu’un projet Quake de MachineGames soit actuellement en développement ? Le studio travaille sur quelque chose depuis le lancement de Wolfenstein: Youngblood en 2019. Nous savons qu’il a un mystérieux jeu Indiana Jones dans sa manche – mais pourrait-il cacher quelque chose Quake-y up l’autre?

Les événements QuakeCon ont évolué ces dernières années pour inclure bien plus que les jeux d’id Software. L’émission est essentiellement devenue le deuxième E3 de Bethesda et la société en a profité pour montrer le contenu Elder Scrolls Online et Fallout 76, et même partager des nouvelles sur les jeux d’Arkane dans le passé.

Nous n’avons pas trop de temps à attendre pour le savoir, étant donné que la QuakeCon 2021 débutera à peu près à cette heure la semaine prochaine.

Nous avons copié le programme complet pour vous ci-dessous si vous ne souhaitez pas traiter le texte de l’image.

Bienvenue à QuakeCon 2021 : 14 h HE

Célébrer 25 ans de Quake avec id Software et MachineGames: 14 h 05 HE – Kevin Cloud et Marty Stratton d’id Software et Jerk Gustafsson de MachineGames discutent de l’impact et de l’héritage du Quake original à l’occasion de son 25e anniversaire.

Plongez dans DEATHLOOP avec Arkane Lyon: 14h30 HE – Arkane Lyon informe la communauté… en boucle… sur les détails de la prochaine console PlayStation 5 exclusive DEATHLOOP – y compris une discussion spéciale sur le multijoueur.

Fallout 76 : s’approprier les Appalaches avec Fallout Worlds: 15 h HE – Rejoignez les membres de l’équipe de développement de Fallout 76 alors qu’ils discutent de l’évolution du jeu et jetez un œil en profondeur à notre prochaine mise à jour Fallout Worlds.

À l’intérieur du primé The Elder Scrolls Online avec ZeniMax Online Studios: 15 h 30 HE – Matt Firor et Rich Lambert emmènent les joueurs à l’intérieur d’ESO et discutent des grands ajouts au jeu et de ce que les nouveaux joueurs peuvent attendre du MMO primé.

Revivez l’ouverture de Skyrim avec les créateurs de BGS : 16 h HE – Hé toi ! Vous êtes enfin réveillé. Célébrez le 10e anniversaire de Skyrim et regardez les premiers instants de Skyrim alors que les créateurs partagent des histoires d’initiés et revivent les souvenirs du développement.

Mise à jour de Doom Eternal Studio avec Marty et Hugo: 16 h 30 HE – Marty Stratton et Hugo Martin d’id Software informent les fans de tout ce qui se passe avec Doom Eternal.

