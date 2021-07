Le calendrier de lancement de l’iPhone 13 révélé dans un nouveau rapport de Bloomberg

La série iPhone de nouvelle génération est l’un des produits les plus attendus chaque année. Mais contrairement à d’autres années, nous ne savons toujours pas quand l’événement de lancement de l’iPhone 13 aura lieu. Nous avons vu plusieurs rapports suggérant que la production de l’iPhone 13 est soit en avance, soit dans les délais. Ils ont laissé entendre qu’Apple prend les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle série d’iPhone sera lancée à temps cette année. Maintenant, une toute nouvelle histoire de Bloomberg confirme apparemment qu’Apple prévoit d’annoncer les quatre versions de l’iPhone 13 à temps cette année.

Apple dévoile traditionnellement de nouveaux iPhones à la mi-septembre lors d’un événement presse iPhone très attendu. Les téléphones sont disponibles en pré-commande le premier vendredi après la keynote. Une semaine plus tard, les appareils sont expédiés aux acheteurs en ligne et lancés dans les magasins.

La pandémie a forcé Apple à retarder cette danse l’année dernière. Les mesures prises par divers gouvernements pour réduire la propagation du COVID-19 ont eu un impact sur le calendrier de production de l’iPhone 12. Apple a retardé d’un mois l’annonce de l’iPhone 12 et confirmé la décision lors de son rapport sur les résultats de juillet 2020.

Mark Gurman de Bloomberg a appris qu’Apple prévoyait de fabriquer jusqu’à 90 millions d’iPhone 13 cette année. C’est une augmentation “forte” par rapport à l’année dernière. Le rapport indique qu’Apple commande généralement 75 millions d’unités pour la première exécution d’un nouvel iPhone. Ce premier cycle de production représente les ventes jusqu’à la fin de l’année.

Les grands objectifs de production de l’iPhone 13 d’Apple indiquent que l’événement de lancement devrait avoir lieu à la mi-septembre, comme prévu.

Apple prévoit des mises à jour de tous les modèles actuels, couvrant les versions régulières de 5,4 pouces et 6,1 pouces et les modèles Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les téléphones, nommés D16, D17, D63 et D64, devraient tous être annoncés en septembre, plus tôt que l’introduction en octobre de l’année dernière, en partie grâce à la reprise de la chaîne d’approvisionnement.