L’emballage a obtenu toutes les notes sur TikTok, contrairement au contenu qui a été impitoyablement prévu (Photo: TikTok @eliseharmon)

Il y a quelques années, Zoe Sugg (l’artiste anciennement connue sous le nom de Zoella) s’est indignée d’avoir mis son nom sur un calendrier de l’Avent de 50 £ dont le contenu ne semblait pas à la hauteur du prix.

Mais son récit édifiant ne semble pas avoir atteint Chanel, qui subit exactement le même sort après avoir publié son calendrier de l’avent 2021.

Des vidéos du compte à rebours cadeau ont été partagées sur TikTok, les friandises derrière ses portes faisant des comparaisons avec Zoella et le malheureux Fyre Festival.

Elise Harmon a posté sa première vidéo de déballage du produit festif il y a deux jours, et elle a depuis été vue plus de 11 millions de fois. Le thème récurrent parmi les commentateurs et Elise semble être que cela ne vaut pas son prix élevé.

Coûtant 610 £ (815 $), le calendrier N°5 est l’un des plus chers disponibles.

Il contient 27 boîtes, et à l’intérieur de chacune, vous trouverez «un produit de parfum ou de maquillage en taille réelle, une miniature ou une autre surprise marquée du chiffre porte-bonheur de Gabrielle Chanel».

La maison de couture française l’appelle « un calendrier pas comme les autres » sur la page Web du produit.

Les objets dans Elise’s lui ont définitivement fait une surprise – mais pas pour les bonnes raisons – lorsque la première porte qu’elle a ouverte a révélé une petite feuille d’autocollants. Incrédule, le créateur a continué à ouvrir différentes portes pour voir si les autres friandises avaient une valeur plus élevée.

Les résultats ont été mitigés. Parmi les versions grand format de la crème pour les mains, du parfum et du rouge à lèvres, il y avait des portes avec des friandises moins luxueuses, comme une pochette à bibelots, un mini flipbook… et encore plus d’autocollants.

Les portes commencent au n°5 – natch – et montent jusqu’au réveillon du Nouvel An (Photo : Chanel)

À partir du numéro cinq, TikTokers pensait initialement qu’il y avait moins de compartiments qu’un compte à rebours de l’avent standard, mais Elise a précisé plus tard que les friandises quotidiennes montaient au numéro 31.

Quatre des tiroirs du calendrier contiennent des autocollants et deux ont des signets, ainsi que six produits de beauté en format mini ou échantillon. Une toute petite crème pour le corps derrière la 31e porte a été décrite par Elise comme « juste assez pour [her] bras gauche’.

« Je les poursuivrais en justice », a commenté une personne sous les vidéos, tandis qu’une autre a écrit: « Je demanderais un remboursement si j’étais vous. Cela vaut littéralement 5 $ peut-être.

« Comment s’en tirent-ils ? » a demandé un autre commentateur déçu, et il a été décrit par un autre comme «Le festival Fyre des calendriers de l’Avent».

En gros, les gens ne sont pas contents. Et après que de nombreuses critiques aient été envoyées à Chanel, la marque a supprimé son compte officiel TikTok.

Plus : Mode de vie



Certaines personnes ont défendu Chanel, affirmant que les clients pouvaient voir une liste de ce qu’il y avait dans le calendrier avant de sortir.

La réponse à l’achat d’Elise n’est pas mauvaise non plus. Elle a donné à l’emballage 10 sur 10 et a adoré certains des bibelots exclusifs Chanel qu’elle a reçus.

Mais comme le dit la légende de son téléchargement le plus récent, « Lorsque vous essayez d’être festif en achetant un calendrier de l’Avent mais que vous vous retrouvez avec des espoirs et des rêves brisés », il ne semble pas qu’elle achètera à nouveau l’année prochaine.

Chanel a été contacté pour commenter.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();