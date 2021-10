Le calendrier des 23 courses de la F1 est un record

Une fois qu’il est devenu clair que le calendrier F1 2022, annoncé hier, comprendrait 23 courses, le bien-être du personnel est devenu un thème récurrent. Les effets mentaux, physiques et sociaux d’un calendrier aussi exténuant sont apparus tout au long du week-end du Grand Prix de Turquie lors de conférences de presse avec les pilotes, les chefs d’équipe et les officiels.

Ironiquement, ce n’étaient pas les bonnes personnes à griller, notamment parce que 10 chefs d’équipe ont collectivement signé l’accord Concorde 2021-25 – ou du moins ont été partie à la signature par des pouvoirs supérieurs à leur tête – qui stipule que le titulaire des droits commerciaux ne doit pas , sans le plein consentement de l’équipe, présenter un calendrier contenant plus de 24 grands prix au cours d’une année civile.

Par conséquent, le CRH peut comprendre jusqu’à 24 tours inclus. Si les chefs d’équipe avaient eu un problème avec ces nombreux événements, ils auraient pu refuser de mettre le stylo sur papier. En effet, là où autrefois le nombre d’événements était un problème dans la mesure où les grandes équipes pouvaient se permettre une rotation du personnel, ce facteur ne s’applique plus sous les plafonds budgétaires : toutes les équipes sont traitées de manière égale, et c’est à elles de décider où se situent leurs priorités de dépenses.

Bien que tous les chauffeurs interrogés aient exprimé leurs inquiétudes concernant les effets d’un calendrier prolongé, ils sont parmi tous les joueurs du paddock le trajet le plus facile en ce sens qu’ils volent en privé, sont avec chauffeur, vivent un style de vie cinq étoiles et dans certains cas gagnent plus que la masse salariale. de certaines équipes sur la grille. Dans ces circonstances, que peuvent dire les conducteurs (lorsqu’on leur demande directement) d’autre que d’exprimer leurs préoccupations à ce sujet ?

La nouvelle course de Miami portera le calendrier à 23 courses. Les directeurs d’équipe ont accepté le calendrier car plus de courses équivaut à plus d’argent équivaut à plus d’emplois – à tous les niveaux, au sein de toute l’équipe. Réduisez le nombre de courses et les revenus de l’équipe diminuent en conséquence, non seulement en termes de prix en argent, mais également en termes de revenus des sponsors. Voici le hic : les équipes emploient actuellement en moyenne 700 personnes dont une centaine se déplacent sur les courses, soit 14%. Des événements supplémentaires créent des opportunités pour les 86 % restants.

Cela dit, indépendamment du consentement de l’équipe et des platitudes des pilotes, la question primordiale est de savoir si un programme de 23 courses et les activités de voyage associées sont réalisables, ou si la F1 a en effet mordu plus qu’elle ne peut mâcher en termes de calendrier. Certes, c’est un emploi du temps chargé, mais est-ce inhumain ou simplement gênant pour environ 100 voyageurs par équipe dans une industrie qui emploie directement environ 10 000 personnes ?

Pour commencer, chaque pays civilisé – pour qui lisez ceux dans lesquels les équipes de F1 sont domiciliées – a des lois du travail qui stipulent précisément les heures que les employés peuvent travailler sur une certaine période. Si les équipes opèrent en dehors de ces dispositions, les employés ont parfaitement le droit de recourir à la justice – pourtant, aucune affaire judiciaire n’est connue pour s’être produite en F1.

Les voyages et/ou les absences prolongées de leurs proches ne se limitent pas à la F1 : les vendeurs le font, tout comme les camionneurs, les pilotes, les ouvriers des plates-formes pétrolières et des navires, etc. Dans de nombreux cas, les voyageurs ont déclaré le faire pendant de plus longues périodes avec moins de confort et souvent pour une rémunération et une satisfaction professionnelles moindres qu’en F1. Lorsqu’ils se lassent de voyager, ils changent d’emploi et ne s’attendent pas à ce que l’entreprise change.

Rapport: Tost défend le calendrier des 23 courses de F1 – « Ceux qui ne l’aiment pas devraient y aller »En fin de compte, c’est une question de choix, de passion et de tempérament, et donc pas différent des autres carrières. S’attendre à ce qu’une entreprise, n’importe quelle entreprise, qui implique des déplacements intensifs pour 14% de sa main-d’œuvre, change son mode de fonctionnement est tout simplement irréaliste. Après tout, il existe de nombreuses opportunités internes, et pour chaque membre de l’équipe de F1, il y a probablement 10 outsiders capables qui sauteraient sur l’occasion de travailler en F1 sous une forme ou une autre.

Au fur et à mesure que le nombre d’événements augmentait régulièrement, le nombre de jours d’essai diminuait, le travail à distance diminuant encore le besoin de se déplacer. Lors d’une récente enquête que j’ai menée auprès de six équipes sur le travail à distance pendant les week-ends de course, le nombre moyen d’employés dans leurs « salles de contrôle de mission » était de 35. Auparavant, ils auraient dû voyager. Ce nombre ne peut qu’augmenter, réduisant les déplacements.

Cedric Selzer, qui était l’équivalent de l’ingénieur de course de Jim Clark lorsque le pilote Lotus a remporté le championnat du monde de F1 en 1963, a donné un point de vue intéressant sur la question de la surcharge de personnel. Selzer (dont l’autobiographie « Si vous arrivez en second, vous avez perdu » vaut la peine d’être recherchée) a construit les voitures de l’équipe à partir de plans pendant la saison morte, mais lui et ses coéquipiers – deux par entrée – ont conduit les camions de transport à travers une Europe en saison, puis s’est occupé des voitures une fois sur le circuit.

« Nous avons roulé en équipes – jusqu’à Enna (en Sicile) – puis avons passé des nuits blanches, autant que nécessaire », se souvient-il, ajoutant que les manches européennes étaient des courses en voiture avec des points de douane à chaque frontière et un radeau. de devises par trajet – pas d’Easyjet, de relais routiers ou de cartes de crédit à l’époque. Combien de courses de F1 a-t-il disputées cette saison-là ?

« Il y en avait 24, dont 10 étaient des épreuves de championnat du monde et les autres des courses hors championnat, mais non moins exigeantes pour cela. »

Au total, 32 courses de ce type étaient programmées cette année-là (dont deux le même jour, car toutes les équipes ne les ont pas nécessairement toutes disputées). Certes, la proportion d’événements hors d’Europe n’était pas aussi élevée qu’aujourd’hui. Mais il y a 50 ans, le personnel ne bénéficiait pas non plus d’un couvre-feu obligatoire sur ses heures de travail imposé par les règles comme le font les équipages d’aujourd’hui.

Lorsque le transport aérien était nécessaire, c’était par turbopropulseurs sans les commodités ou la vitesse des avions actuels. L’Afrique du Sud figurait au calendrier et était un long parcours, et des équipes se sont rendues aux États-Unis et au Mexique. Entre ces deux courses, ils se sont dirigés vers Détroit pour installer un moteur Ford sur un coureur Lotus Indianapolis « mule ». Pas de temps libre alors ?

Clark a remporté à Monza en 1963, la 27e course pour les voitures de F1 cette année-là. « Bien sûr que non, nous étions là pour travailler », rit Selzer.

Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que Selzer se rappelle avoir été absent de chez lui pendant plus d’un mois à l’occasion, avec trois courses flyaway tombant au cours de cette période. Cependant, il se considère chanceux d’avoir échappé aux fonctions de la Tasmanie – ses collègues ont fait fausse route et ont été envoyés à Downunder pour une série d’événements qui sont devenus plus tard connus sous le nom de Tasman Cup. Ils sont partis six semaines…

«Nous avions une attitude mentale différente», explique Selzer. « Nous l’avons fait par passion pour le sport, pas par argent. »

Lorsque Selzer a décidé de s’installer, il a cherché un emploi à domicile dans la course automobile – il y avait alors moins d’équipes et d’opportunités, mais il a réussi à en trouver un – prenant la route de temps en temps. Les temps ont, bien sûr, changé, et principalement pour le mieux ; les mentalités se sont adoucies, toujours pour le mieux, mais les fondamentaux restent les mêmes : choix, passion et tempérament.

Sans ces ingrédients clés, une carrière itinérante en F1 sera forcément malheureuse, que le calendrier compte trois courses ou 23. Alors la seule option est d’être l’une des 86% – et cet écart présente certainement suffisamment d’opportunités.

saison des grands prix 1963

