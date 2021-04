Le calendrier d’Imola modifié pour respecter les funérailles du prince Philip

En signe de respect pour les funérailles de ce week-end pour le prince Philip, duc d’Édimbourg, la Formule 1 modifie le calendrier régulier du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola qui commence vendredi.

La FIA et la F1 ont rapporté dans un communiqué de presse:

La Formule 1 et la FIA présentent aujourd’hui des modifications au programme du samedi pour la Formule 1 Pirelli Gran Premio Del Made in Italy et Dell’Emila Romagna 2021 par respect pour le service funèbre de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg qui aura lieu le samedi 17 avril 2021.

En signe de respect pour les funérailles royales, les qualifications seront déplacées pour éviter un affrontement avec le service. Cela signifie que les qualifications auront lieu entre 14h00 et 15h00 CET. En conséquence, le FP3 passera à 11: 00-12: 00 CET afin de se conformer aux règlements qui stipulent que la qualification doit avoir lieu 120 minutes après le FP3.

Vendredi, FP1 passera à 11: 00-12: 00 CET et FP2 passera à 14: 30-15: 30 CET et en raison des règles exigeant que ces sessions soient séparées par au moins deux heures et demie et FP3 devant commencer pas moins de dix-neuf heures après la fin du FP2.

Il y aura une minute de silence avant les qualifications pour permettre aux gens de montrer leurs respects.

Le Grand Prix de dimanche à l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, est la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2021.