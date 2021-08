Le calendrier économique met l’euro au premier plan à l’approche du symposium de la FED

Le kiwi et le dollar australien ont fait du bruit en début de journée. Dans l’ensemble, c’était un bon début pour tout le monde. Parallèlement, les courtiers forex britanniques ont connu la même chose.

Statut du dollar kiwi

Les données commerciales sont dédiées aux ventes au détail optimistes depuis mardi. En juillet, le commerce néo-zélandais est passé d’un excédent de 280 millions de dollars néo-zélandais à un déficit de 402 millions de dollars néo-zélandais. Le déficit commercial s’épaissit d’année en année.

Selon les statistiques de NZ$

En juillet, l’importation de l’ensemble des marchandises a augmenté de 1,6 milliard de dollars néo-zélandais. Le chiffre est 35% plus élevé que le montant collecté en juillet 2020. Les véhicules, accessoires, pièces et autres ont été parmi les énormes contributeurs qui ont augmenté les importations à 555 millions de dollars néo-zélandais. Le pétrole et les produits similaires ont affiché des augmentations substantielles de près de 399 millions de dollars néo-zélandais. Le pétrole et les produits ont également connu une augmentation significative, avec des importations en hausse de 399 millions de dollars néo-zélandais. Les marchandises ont affiché une augmentation de 15 %, passant de 760 millions de dollars néo-zélandais à 5,8 milliards de dollars néo-zélandais. Le Kiwi Dollar est passé de 0,69485 $ à 0,69455 $ en raison des chiffres publiés. À l’heure actuelle, le dollar kiwi était en baisse à 0,6935 $ de 0,24%.

Dollar australien

Les chiffres de l’emploi dans la construction pour le deuxième trimestre ont été publiés ce matin. Selon les chiffres récents, les travaux de construction ont augmenté de 0,8%. Cependant, les prévisions tablaient sur une augmentation de près de 2,5 %. Si on parle du trimestre précédent, le prix a augmenté de 2,4%.

En raison de la publication du chiffre, le dollar australien a grimpé à 0,72554 $ contre 0,72546 $. Actuellement, le dollar australien fait face à une perte de 0,06 % et se situe à 0,7254 $.

Autre part

Lors de la rédaction du blog, le yen japonais s’échangeait à 109,800 yens contre le dollar américain avec une perte de 0,14%.

