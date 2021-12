Le calendrier exigeant des Lakers de Los Angeles qui pourrait être leur dernière sentence

Les Lakers de Los Angeles Ils sont au bord du gouffre et la possibilité qu’ils ne se qualifient même pas pour les playoffs commence à se faire sentir. Lésions de Anthony Davis, la terrible performance de Russell Westbrook et le manque d’accompagnement du personnel au bon travail de James Lebron, ont placé l’équipe dans une situation très compromise dont elle devra se sortir au plus vite. Désormais en septième position, ils ont 38 matchs de saison régulière à jouer, dont près d’un tiers seront contre des adversaires très en vue. Même en remportant tout le reste du match, chose impossible, ils auraient du mal à prendre l’une des quatre premières places de la Conférence Ouest.

Golden State Warriors : 3 fois Phoenix Suns : 2 fois Utah Jazz : 3 fois Brooklyn Nets : 1 fois Milwaukee Bucks : 1 fois Miami Heat : 1 fois