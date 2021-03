Le calendrier fait la paix avec l’Atlético

10/03/2021 Loi. Le 03/12/2021 à 16:10

CET

Jonathan Moreno

Le calendrier ne doit rien à l’Atlético de Madrid, qui, enfin, auront le même nombre de matchs joués que leurs adversaires dans la bataille pour le titre. Vous n’aurez plus à sortir le boulier pour compter ou déduire des points. Tout revient à la normale, si quelqu’un ose utiliser ce terme avec lequel il tombe.

Sur les murs du Wanda Metropolitano ça sent encore la polémique. À Hernández Hernández. Aux mains possibles de Felipe. Aux pleurs, accusations et grondements des deux trottoirs de Madrid. Le derby a donné pour écrire un roman. Simeone, cependant, ne veut pas de distractions. Personne ne retire l’Argentin de la cantinela, de son mantra d’un match à l’autre. Le présent est l’Athletic Club. Une rencontre qui peut être une poussée définitive vers le titre.

Retouche minimale

Le technicien en matelas alignera onze garanties contre les Biscayns. L’accumulation de rencontres n’inquiète pas Cholo, avec Getafe et Chelsea au loin. Simeone modifiera quelques positions et retrouvera probablement son 5-3-2 déjà caractéristique. Saúl renforcerait le trivote, déplaçant Yannick Carrasco sur la voie de gauche. Thomas Lemar commencerait sur le banc.

L’autre changement présumé se produirait dans l’attaque. Joao Félix n’a débuté que contre Levante dans le duel des Canillejas. Pas même son but avec une «dédicace» de La Cerámica n’a ouvert les portes du derby. Simeone fait plus confiance à l’esprit de sacrifice d’Ángel Correa qu’au talent portugais. Joao pourrait avoir une nouvelle revalidation aujourd’hui en formant un couple avec Luis Suárez.

Plus d’alternatives présenteront Marcelino, qui contre Grenade a donné confiance à une équipe remplie de remplaçants. La fatigue de l’échanson était pressante. L’Asturien alignera un onze beaucoup plus reconnaissable dans le Wanda Metropolitano, avec Williams et Raúl García comme talons aiguilles. Les escorter des groupes apparaîtront Muniain et Berenguer, qui a gagné une place parmi les intouchables.

Iñigo purgera son troisième match de pénalité, bien que Yuri, qui traînait des ennuis, soit entré dans l’appel à la dernière minute. Le côté pointe vers la voie de gauche par Balenziaga.

Alignements probables:

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar ou Saúl; Joao Félix et Luis Suárez.

Club athlétique: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer, Unai López, Vesga, Muniain; Raúl García et Williams.

Arbitre: Gil Manzano (Estrémadure).

Stade: Wanda Metropolitano. (21h00.).