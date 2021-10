Le calendrier Google peut rejeter automatiquement les réunions indésirables | La technologie

Google souhaite que vous ayez du temps pour vous, quitte à l’utiliser pour travailler le plus efficacement possible et il le fera grâce à une fonctionnalité qu’il a intégrée à Google Agenda.

Les réunions utilisant des applications ou des services d’appel vidéo sont tout à fait courantes dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Ce qui se passe, c’est que, souvent, nous ne pouvons pas nous concentrer à cause des notifications incessantes.

Et, est-ce que maintenant tout est connecté et une invitation qui arrive via Gmail se retrouve dans le calendrier Google. Le rappel constant de tout ce que nous avons à faire est quelque chose qui ne convainc pas tout à fait de nombreux utilisateurs.

Google est clair là-dessus et a lancé une série de fonctionnalités pour éviter de se sentir harcelé par ce type de notifications ou de rappels constants. La première chose qu’il a lancée était une fonctionnalité conçue pour vous permettre de vraiment vous concentrer.

Cette fonctionnalité crée une bulle temporelle dans laquelle tout type de notification par e-mail avec des événements est automatiquement réduit au silence, elle empêche également toute interruption à un niveau général.

La façon de faire fonctionner cette fonctionnalité est simple, ce que vous devez faire est de créer un événement dans le calendrier Google et de sélectionner Focus Time. Il ne serait pas nécessaire de faire autre chose, bien qu’il ne soit pas seulement capable de créer cet espace de temps pour le travail.

Cette fonctionnalité de Google Agenda sert également à éliminer automatiquement les invitations qui arrivent aux réunions pendant les périodes de concentration. Et, c’est ça, il semble plus un gardien pour la concentration.

S’agissant d’une fonctionnalité destinée aux utilisateurs plus professionnels qui reçoivent mille et un emails par jour avec des réunions, Google a décidé que cette fonctionnalité restera dans les comptes professionnels pour le moment.

Bien sûr, il n’est pas encore disponible dans tous et selon ce que l’entreprise a commenté, il commencera progressivement à atteindre tous les utilisateurs qui ont des comptes professionnels dans Workspace. Si vous remplissez les conditions, vous n’avez qu’à attendre.