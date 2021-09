Le calendrier législatif chargé du Congrès, brièvement expliqué

Lundi, les démocrates entameront l’un des sprints législatifs les plus chaotiques de mémoire récente. Avec une fermeture potentielle du gouvernement qui se profile, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), a déclaré samedi que trois projets de loi clés, dont le paquet de réconciliation de 3 500 milliards de dollars du président Joe Biden, « doivent être adoptés » au cours de la semaine à venir.

Ce calendrier signifie que la semaine prochaine pourrait être décisive pour le programme législatif de Biden, mais les trois projets de loi sont confrontés à un chemin compliqué à parcourir au Congrès.

“Les prochains jours seront une période d’intensité”, a déclaré Pelosi dans une lettre à son caucus samedi. «Nous avons envoyé un CR au Sénat et attendons leur action pour éviter un arrêt. Nous devons adopter le BIF pour éviter l’expiration du financement du transport de surface le 30 septembre. Et nous devons respecter le calendrier pour adopter le projet de loi de réconciliation afin de pouvoir reconstruire en mieux.

PELOSI le rend officiel. Veut que le financement, l’infrastructure et la réconciliation soient adoptés CETTE SEMAINE. Cela fera l’une des semaines les plus intenses du congrès. pic.twitter.com/oPUX8Xc3LT – Jake Sherman (@JakeSherman) 25 septembre 2021

La résolution continue proposée, ou CR, financerait le gouvernement jusqu’en décembre, prévenant ainsi un arrêt au milieu d’une pandémie en cours. Les démocrates ont également attaché une mesure cruciale pour augmenter le plafond de la dette à cette résolution.

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures, ou BIF, qui a été adopté par le Sénat le mois dernier avec le soutien de 19 républicains et de tous les démocrates, comprend 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses et orienterait le financement indispensable vers les routes, les transports en commun, le haut débit rural et d’autres domaines. Et un paquet de réconciliation de 3,5 billions de dollars, que les démocrates ont baptisé le Build Back Better Act, comprend des parties importantes du programme Biden qui ont été retirées de l’accord bipartite. S’il est adopté sous sa forme proposée, le projet de loi financerait de nouveaux programmes sociaux comme la prématernelle universelle, créerait des emplois verts pour aider à lutter contre le changement climatique et élargirait un crédit d’impôt pour enfants qui a déjà sorti des millions de personnes de la pauvreté.

Même seul, cependant, chaque projet de loi serait confronté à un certain nombre d’obstacles pour traverser un Congrès étroitement divisé. Ajoutez à cela un schisme intra-parti entre les ailes progressiste et centriste du Parti démocrate sur l’ambitieux projet de loi de réconciliation, ainsi que le délai serré indiqué par Pelosi samedi, et les choses s’annoncent encore plus difficiles.

Plus précisément, le projet de loi bipartite sur les infrastructures et le paquet de réconciliation étroitement liés sont devenus entrelacés de telle manière que l’un ne peut pas passer sans l’autre, et le CR fait face à ses propres difficultés au Sénat.

Une lutte contre le plafond de la dette aux enjeux élevés

L’un des problèmes les plus urgents auxquels le Congrès est confronté cette semaine est la perspective imminente d’une fermeture partielle du gouvernement. L’exercice budgétaire fédéral se terminant le 30 septembre, le Congrès doit jusque-là adopter la résolution continue et empêcher un troisième arrêt en autant d’années.

Cependant, cela pourrait être particulièrement difficile à réaliser cette année. Le CR qui a été adopté par la Chambre la semaine dernière comprend également une mesure visant à relever le plafond de la dette du gouvernement fédéral avant une échéance distincte en octobre – quelque chose que les républicains du Sénat ont refusé de soutenir, malgré le vote pour augmenter le plafond de la dette à trois reprises alors que l’ancien président Donald Trump était au bureau.

Si une résolution n’est pas adoptée à temps et que le gouvernement s’arrête partiellement, les ramifications pourraient être particulièrement graves grâce à la pandémie en cours.

“Le pire moment au monde où nous voulons fermer le gouvernement est au milieu d’une pandémie où nous avons 140 000 personnes par jour infectées et 2 000 personnes par jour qui meurent”, a déclaré Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays. Washington Post la semaine dernière. “C’est le moment où vous voulez que le gouvernement travaille à fond pour résoudre ce problème.”

L’approche du plafond de la dette augmente également les enjeux de la semaine à venir pour les démocrates du Congrès.

Si les États-Unis ne relèvent pas le plafond de la dette, a rapporté NPR la semaine dernière, les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette, ce qui aurait un impact potentiellement sismique sur l’économie américaine.

“Nous sortirions de cette crise une nation durablement plus faible”, a averti la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un éditorial du Wall Street Journal plus tôt ce mois-ci, notant que la bonne réputation des États-Unis pour payer leurs factures a également une signification géopolitique.

Si la nation faisait défaut lorsque ses réserves de liquidités et sa capacité d’emprunt étaient épuisées à la mi-octobre, emprunter deviendrait plus cher – et ce fardeau retomberait sur les Américains ordinaires, dont beaucoup sont déjà en difficulté en raison de la crise économique provoquée par Covid-19 .

Les experts ont également averti qu’un défaut des États-Unis pourrait provoquer une nouvelle crise financière : la récession qui s’ensuivrait pourrait voir le chômage grimper à 9% et jusqu’à 15 000 milliards de dollars de richesse des ménages anéantis, selon le Washington Post.

Malgré les implications catastrophiques d’un éventuel défaut des États-Unis, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-KY) a signalé qu’il avait l’intention de forcer les démocrates à faire cavalier seul sur le plafond de la dette, même au prix de précipiter la fermeture du gouvernement en refusant de soutenir la résolution de financement proposée.

« Nous n’avons pas de gouvernement divisé. Les démocrates n’ont pas besoin de notre aide », a-t-il déclaré dans un communiqué au début du mois. “Ils ont tous les outils pour s’attaquer eux-mêmes à la limite de la dette : le même processus de ligne de parti qu’ils ont utilisé pour réduire les dépenses inflationnistes en mars et prévoient déjà de le réutiliser cet automne.”

McConnell réitère que les sénateurs du GOP s’opposent à l’extension de la limite de la dette si les démocrates « font cavalier seul » sur le projet de loi de plusieurs milliards de dollars. “Ils n’obtiendront pas l’aide des républicains du Sénat pour relever le plafond de la dette.” “Nous n’avons pas de gouvernement divisé. Les démocrates n’ont pas besoin de notre aide.” – Sahil Kapur (@sahilkapur) 20 septembre 2021

Bien que cela soit techniquement vrai – les démocrates pourraient utiliser le même processus de réconciliation qu’ils poursuivent pour adopter le projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars afin d’adopter le CR avec uniquement des votes démocrates – un membre clé de la Chambre démocrate a déjà indiqué que cette option pourrait être exclue. .

Selon Jake Sherman de Punchbowl News, le représentant John Yarmuth (D-KY), président du comité du budget de la Chambre, a déclaré la semaine dernière que «son personnel est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas assez de temps pour modifier le projet de loi de réconciliation OU écrire un projet de loi autonome pour lever le plafond de la dette.

NOUVEAU : le président du budget de la Chambre, @RepJohnYarmuth, m’a dit et @mkraju que son personnel est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas assez de temps pour modifier le projet de loi de réconciliation OU rédiger un projet de loi autonome pour lever le plafond de la dette. Cela pourrait compliquer le mois prochain alors que nous nous rapprochons de la date limite – Jake Sherman (@JakeSherman) 22 septembre 2021

Cela signifie que le CR actuel, qui a déjà été adopté par la Chambre, pourrait être le seul mécanisme viable pour à la fois financer le gouvernement et éviter une crise du plafond de la dette avant la date limite.

Pourtant, McConnell semble prêt à bloquer toute CR qui comprend également une augmentation du plafond de la dette, bien qu’il ait déclaré que sa conférence soutiendrait une «résolution continue et propre» sans plafond de la dette. Cette alternative laisse toujours aux démocrates la question de savoir quoi faire au sujet de l’augmentation du plafond de la dette, compte tenu de la position de Yarmuth selon laquelle il est peut-être trop tard pour la passer par d’autres voies, ce qui pourrait entraîner une semaine incertaine à Capitol Hill.

Néanmoins, Pelosi a signalé que le CR sera terminé à temps. “Quoi qu’il en soit, nous aurons un CR qui passera par les deux maisons d’ici le 30 septembre”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi.

Beaucoup de choses pourraient encore mal tourner pour les démocrates du Congrès

En plus des complications posées par la position de McConnell sur le plafond de la dette, les démocrates sont confrontés à une lutte au sein du parti au sujet du projet de loi bipartite sur les infrastructures et du plan de réconciliation proposé qui pourrait rendre la semaine à venir particulièrement difficile.

Au Sénat, les sénateurs Kyrsten Sinema (D-AZ) et Joe Manchin (D-WV) ont tous deux rechigné devant le chiffre de 3 500 milliards de dollars, Manchin déclarant sans équivoque dans un éditorial du Wall Street Journal plus tôt ce mois-ci qu’il ne voterait pas pour une facture avec ce prix.

Les 50 votes démocrates au Sénat sont nécessaires pour adopter la mesure de réconciliation, ce qui rend leur soutien essentiel.

De son côté, Sinema a fait connaître son opposition en juillet, mais a indiqué alors qu’elle était ouverte à des négociations. Au cours des dernières semaines, Sinema a rencontré Biden pour discuter du projet de loi – et a signalé que son soutien continu à la réconciliation dépend de l’adoption par la Chambre du projet de loi bipartite sur les infrastructures lundi.

La position de Sinema place les démocrates du Congrès dans une impasse, puisque les progressistes de la Chambre disent qu’ils ne soutiendront pas le projet de loi sur les infrastructures tant que le Congrès n’aura pas adopté le projet de loi de réconciliation plus large et plus progressiste également, et Pelosi travaille avec une marge démocratique extrêmement étroite dans le Loger.

Cela signifie que les votes pour adopter l’accord bipartite pourraient ne pas être là si le projet de loi de réconciliation ne l’accompagne pas – ou du moins c’est ce que les progressistes de la Chambre parient. Les dirigeants progressistes, tels que la représentante Pramila Jayapal (D-WA), qui préside le Congressional Progressive Caucus, espèrent utiliser leur soutien à l’accord bipartite comme levier pour faire avancer le projet de loi de réconciliation plus ambitieux.

Dimanche, on ne sait pas exactement quand la Chambre votera sur le paquet d’infrastructures bipartite. Jayapal a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il y aurait un vote lundi, et Pelosi a refusé de proposer un jour spécifique dans une interview dimanche avec George Stephanopoulos d’ABC, affirmant que “nous allons adopter le projet de loi cette semaine”.

Jayapal : “Je ne crois pas qu’il y aura un vote” demain sur les infrastructures à la Chambre. (Tout le monde est d’accord avec cela, mais rappelez-vous que l’objectif était de considérer, pas de voter, à partir de tmw.) – Tony Romm (@TonyRomm) 26 septembre 2021

“Un accord est un accord”, a tweeté Jayapal dimanche. “Nous n’adoptons pas le projet de loi sur les infrastructures sans adopter la loi Build Back Better Act, investir dans la garde d’enfants, l’action climatique, les congés payés, le logement, les soins de santé, l’éducation et une feuille de route vers la citoyenneté.”

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?