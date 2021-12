Le calendrier NEET-UG 2022 sera bientôt disponible, vérifiez comment réussir l’examen d’entrée

Le calendrier NEET UG 2022 comprenant les dates importantes devrait être mis à jour sur le site officiel de la NTA-neet.nta.nic.in- dans les prochaines semaines.

Le National Eligibility cum Entrance Test (NEET)-UG organisé par la National Testing Agency (NTA) est organisé pour attribuer des sièges dans les principales facultés de médecine du pays. Sur la base des tendances des années précédentes, le calendrier des NEET 2022 va être publié par la NTA dans les prochaines semaines.

Avant que les candidats ne se présentent à l’examen, il est important qu’ils comprennent le processus de l’examen et se préparent en conséquence de toutes leurs forces et de toute leur discipline. Il est important de noter qu’avant 2021-2022, les questions de l’examen d’entrée seraient pour la plupart hors du programme de 12e classe CBSE, mais au début de cette année, la NTA a révisé le programme de l’examen NEET. Le nouveau programme d’examen NEET a supprimé environ 30% du contenu du programme CBSE et, par conséquent, les étudiants souhaitant obtenir une place dans une faculté de médecine devront étudier plus que ce qui est prescrit dans leur programme scolaire.

Voici quelques points que les étudiants peuvent adopter dans leur préparation pour réussir l’examen.

1. Comprendre la pondération par chapitre en accord avec le programme de l’examen est de la plus haute importance.

2. Après avoir compris les chapitres essentiels et leur poids respectif, les étudiants doivent également disposer d’un emploi du temps pratique pour s’assurer qu’ils sont capables d’étudier et de réviser l’ensemble du programme avant la date de l’examen.

3. Les étudiants doivent essayer de terminer les chapitres qui ont le plus de poids au lieu de consacrer un temps disproportionné aux chapitres les moins importants.

4. La meilleure stratégie pour non seulement s’habituer au programme de l’examen et répondre aux questions dans un délai imparti est de pratiquer autant de copies fictives que possible.

