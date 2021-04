Le calendrier qui a conduit à la démission de Hansi Flick du Bayern Munich – Partie 1: en désaccord dès le début

Selon un rapport de Bild, la rupture entre le manager du Bayern Munich Hansi Fick et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic remonte au tout début du mandat de Flick.

Prenons une promenade à travers la chronologie de la façon dont nous sommes arrivés à ce point …

8 janvier 2020: Dans une interview avec Süddeutsche Zeitung a déclaré qu’il avait l’impression que l’équipe avait besoin d’au moins deux joueurs, ce qui a frotté Salihamidzic dans le mauvais sens.

Quelle bonne volonté la signature de Timo Werner aurait-elle générée entre Flick et le conseil d’administration du Bayern Munich? Photo de Chloe Knott – Danehouse / .

9 janvier 2020: Salihamidzic a publié une déclaration publique: «J’ai été surpris par la planification de l’équipe médiatique que Hansi a fait. Je ne suis tout simplement pas un ami de la planification des équipes médiatiques. » Ce va-et-vient a incité le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, à appeler le Qatar – où l’équipe tenait un camp d’entraînement – et à demander ce qui se passait exactement entre les deux hommes.

11 janvier 2020: Flick et Salihamidzic se sont rencontrés devant l’ami de l’équipe avec le 1. FC Nürnberg.

15 janvier 2020: Salihamidzic a accordé une interview à Sport Bild pour discuter de sa vision de l’alignement. L’un des joueurs exclus par Salihamidzic était l’ancien attaquant du RB Leipzig Timo Werner – un joueur que Flick voulait faire partie de l’équipe. Flick aurait été irrité par ces déclarations. Sport Bild a indiqué que Salihamidzic avait fait ces déclarations comme un moyen de pousser le conseil d’administration pour Leroy Sané plutôt que Werner. (Note de l’éditeur: pourquoi pas les deux?)

22 janvier 2020: Flick n’a pas obtenu les deux ou trois joueurs qu’il voulait prétendument. Au lieu de cela, Flick a obtenu le prêt du Real Madrid Álvaro Odriozola. Alors que Bild calomnait malicieusement «Goat-riozola» en disant qu’il n’avait jamais joué de rôle avec le Bayern Munich, l’Espagnol était néanmoins un triple vainqueur.

(Note de l’éditeur: Flick et Brazzo ne sont clairement déjà pas d’accord sur grand chose, se sont déjà irrités, et cela ne fait vraiment qu’un mois environ après le début de leur mandat).

Analyse de la partie 1

Beaucoup de gens – et je veux dire beaucoup – souligneront le fait que Flick voulait Werner et diront: «Regarde! Voir! Flick devrait simplement s’en tenir à l’entraîneur et laisser Brazzo faire le gros du travail avec la planification de l’alignement! »

Je vais cependant proposer ce contre-argument: nous n’avons aucune idée de ce que Flick aurait fait avec Werner, ni comment il l’aurait déployé. Les entraîneurs ont des idées spécifiques pour les joueurs et je suis convaincu que Flick aurait trouvé un moyen de déployer Werner avec succès, tout comme il a trouvé un moyen de travailler avec Sané de manière (relativement) réussie.

Si tout le monde se souvient, les frais pour Werner pour aller au Bayern étaient d’environ 30 millions d’euros – une forte réduction par rapport à ce que Chelsea a payé.

Quant à l’impact qu’un entraîneur peut avoir sur la direction de la carrière d’un joueur … il suffit de regarder le passage de Thomas Müller sous Carlo Ancelotti (après coup) et Niko Kovac (également couru). De toute évidence, le plan de Flick pour Müller a fonctionné. Aurait-il pu faire la même chose avec Werner au Bayern Munich? Nous ne saurons jamais.

Et avouons-le, en ce moment, le Bayern Munich paie plus pour ce que Sané pourrait être que pour ce qu’il est. Le produit fini que beaucoup pensaient arriver en Bavière n’est pas tout à fait là. En fait, il y a BEAUCOUP de travail que Sané doit faire.

En fin de compte, aucun des deux hommes ne s’était trompé dans sa position quant à savoir qui chacun voulait, mais il était également clair que Brazzo allait utiliser son poids politique et son influence pour non seulement obtenir qui il voulait – sans trop consulter le directeur.