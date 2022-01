Le calendrier qu’il faut pour ne rien manquer de la Coupe d’Afrique 2022

01/08/2022

Ce dimanche, après avoir été retardée par la pandémie de coronavirus, la Coupe d’Afrique 2022 aura lieu, au cours de laquelle nous assisterons à la confrontation entre 24 équipes nationales qui concourra pour le titre de la meilleure équipe africaine.

Même si, en principe, il était prévu pour 2021, le championnat se déroulera entre le mois de janvier en cours et le mois de février suivant, offrant une durée approximative d’un mois du meilleur football continental. Compter sur la participation d’escouades historiques comme Cameroun, Ghana Oui Côte d’Ivoire, ainsi que des exposants récents tels que Sénégal, Egypte Oui Maroc, il n’y a aucune raison impérieuse pour que les fans de football ne se réjouissent pas de cette nouvelle démonstration du beau jeu.

DATE ET HEURES DES JEUX DE LA COUPE D’AFRIQUE 2022

Enfin, rappelant que la Coupe d’Afrique 2022 aura lieu entre le 9 janvier et le 6 févrierVoici tous les matchs de la phase de groupes et leurs horaires respectifs pour l’Espagne, où ils seront diffusés via DAZN:

Dimanche 09/01/2022dix-sept heures: Cameroun – Burkina Faso.20:00: Ethiopie – Cap Vert.Lundi 10/01/202214:00: Sénégal – Zimbabwe.dix-sept heures: Guinée – Malawi.dix-sept heures: Maroc – Ghana.20:00: Comores – Gabon.mardi 11/01/202214:00: Algérie – Sierra Leone.dix-sept heures: Nigéria – Egypte.20:00: Soudan – Guinée-Bissau.mercredi 12/01/202214:00: Tunisie – Mali. dix-sept heures: Mauritanie – Gambie. 20:00: Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire.jeudi 13/01/2022dix-sept heures: Cameroun – Ethiopie.20:00: Cap Vert – Burkina Faso.vendredi 14/01/202214:00: Sénégal – Guinée.dix-sept heures: Malawi – Zimbabwe.dix-sept heures: Maroc – Comores. 20:00: Gabon – Ghana.samedi 15/01/2022dix-sept heures: Nigéria – Soudan.20:00: Guinée-Bissau – Egypte.dimanche 16/01/202214:00: Gambie – Mali.dix-sept heures: Tunisie – Mauritanie.dix-sept heures: Côte d’Ivoire – Sierra Leone.20:00: Algérie – Guinée équatoriale.Lundi 17/01/2022dix-sept heures: Burkina Faso – Éthiopie.dix-sept heures: Cap Vert – Cameroun.mardi 18/01/2022dix-sept heures: Malawi – Sénégal.dix-sept heures: Zimbabwe – Guinée.20:00: Gabon – Maroc.20:00: Ghana – Comores.mercredi 19/01/202220:00: Guinée-Bissau – Nigéria.20:00: Egypte – Soudan.Jeudi 20/01/2022dix-sept heures: Sierra Leone – Guinée équatoriale.dix-sept heures: Côte d’Ivoire – Algérie.20:00: Gambie – Tunisie.20:00: Mali – Mauritanie.