Le calme avant : les scénarios décisifs lors de la 9e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 21/22

Il reste encore quatre journées de match au total dans cette compétition, mais certains groupes et équipes peuvent décider de leur sort avant les dernières journées. Comme toujours, il y a des serrures, il y a des chevaux noirs, et puis il y a Team Chaos – où toute la folie s’ensuit.

Nous allons nous plonger dans tous ceux-ci alors que nous cherchons à voir qui peut remporter les choses aujourd’hui, qui pourrait être éliminé et qui a besoin de toute l’aide possible.

Nous en publierons également un demain (et désolé, c’est tout ce que nous couvrirons).

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .

Groupe E

Classement actuel : 1) FCB — 12 pts 2) BAR — 6 pts 3) SLB — 4 pts 4) DYN — 1 pt

Le Bayern Munich a dominé ce groupe du début à la fin, devenant ainsi la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale cette saison. Cela devrait être un match facile pour eux contre le dernier Dynamo Kiev – qui a besoin d’une victoire pour garder son rêve en vie – mais la quarantaine et les blessures ont frappé un certain nombre de joueurs. Quant à Barcelone, les Blaugrana peuvent décrocher les KO avec une victoire sur un Benfica qui a besoin de trois points pour rester en vie.

Qui a décroché les KO : Bayern Munich

Qui est éliminé : Rien

Qui peut décrocher :

Bayern Munich:

Peut décrocher le 1er du groupe avec une victoire OU un match nul + un match nul/défait de Barcelone

Barcelone:

Décroche les KO avec une victoire contre Benfica

Qui peut être éliminé :

Dynamo de Kiev :

Éliminé avec défaite + victoire Benfica OU match nul + victoire Benfica OU victoire Barcelone OU match nul + match nul BAR-SLB

SL Benfica :

Éliminé avec perte

Photo de Matthew Peters/Manchester United via .

Groupe F

Classement actuel : 1) MAN — 7 pts 2) VCF — 7 pts 3) ATA — 5 pts 4) BSC — 3 pts

C’est là que réside notre premier scénario Team Chaos. Personne ici ne peut remporter les huitièmes de finale ce week-end, mais la seule chose qui doit se produire pour obtenir le résultat de la folie est que United et Villarreal fassent match nul pendant que les Young Boys l’emportent sur l’Atalanta. Si cela se produit, alors chaque équipe a la possibilité de se qualifier.

Qui a décroché : Rien

Qui est éliminé : Rien

Qui peut décrocher : Rien

Qui peut être éliminé :

Jeunes garçons BSC :

Éliminé avec défaite OU match nul avec Atalanta + match nul ATA-MAN

Photo de Hans Peter Lottermoser/SEPA.Media/.

Groupe G

Classement actuel : 1) SLZ — 7 pts 2) LOSC — 5 pts 3) WOB — 5 pts 4) SEV — 3 pts

Maintenant *claque des mains* qui est prêt pour un VRAI chaos. Il n’y a pas un, mais DEUX scénarios où Team Chaos sort victorieux. Premièrement, si Lille bat Salzbourg et Séville bat Wolfsbourg. Cela nous met en place avec un tableau 8-7-6-5 où techniquement, les équipes avec 6 points et 5 points peuvent passer aux KO. La seconde est tout aussi chaotique avec la possibilité d’une table 8-6-6-5 avant le dernier jour. Nous pouvions voir n’importe quelle équipe en huitièmes de finale. Nous pouvions voir n’importe quelle équipe en première place. On pourrait voir Séville ou Wolfsburg éliminés de la compétition européenne. Tout est à jouer pour ce groupe

Qui a décroché : Rien

Qui est éliminé : Rien

Qui peut décrocher :

FC Salzbourg :

Décrochez les KO avec une victoire contre Lille ET une victoire de Wolfsburg ou de Séville

Qui peut être éliminé :

FC Séville :

Éliminé avec une défaite

Photo de MARCO BERTORELLO/. via .

Groupe H

Classement actuel : 1) JUV — 12 pts 2) CFC — 9 pts 3) ZSP — 3 pts 4) MFF — 0 pts

C’est le groupe le plus simple entrant dans l’avant-dernier match. Si la Juventus gagne, ils verrouillent la première place. Si Chelsea gagne, ils maintiennent le combat pour la première place. Mais ils sont tous les deux en sécurité dans leurs places à élimination directe. Maintenant, avec la pression relativement faible, attendez-vous à une performance amusante et fluide de ces deux grands côtés.

Qui a décroché les KO : La Juventus et Chelsea

Qui est éliminé : Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö

Qui peut décrocher :

Juventus

Remporte la première place du groupe avec une victoire sur Chelsea

Voici tous les matchs joués le mardi (toutes les heures Eastern Daylight US) :

12h45

Dynamo Kiev contre FC Bayern München (Complexe Sportif National Olympique – Kiev, UKR) Villarreal CF contre Manchester United FC(Estadio de la Cerámica – Villarreal, Comunidad Valenciana, ESP)

15h00

FC Barcelone contre SL Benfica (Camp Nou – Barcelone, Catalogne, ESP) Chelsea FC contre Juventus FC (Stamford Bridge – Fulham, Londres, GBR) LOSC Lille contre FC Salzbourg (Stade Pierre-Mauroy – Villeneuve d’Ascq, Nord , FRA) Malmö FF contre FC Zenit Saint Petersburg (Malmö New Stadium – Malmö, Scania, SWE) Sevilla FC contre VfL Wolfsburg (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán – Sevilla, Andalucía, ESP) BSC Young Boys contre Atalanta BC (Stadion Wankdorf) – Berne, CHE)