Le calme avant: les Souabes se remettent, le Hauptstadtderby et plus de gros titres avant la 12e journée de la Bundesliga 21/22

Commençons par la pause internationale que nous venons de terminer :

Récapitulatif de la liste de surveillance de la Coupe du monde

Je dois dire que pour la plupart, les équipes individuelles que j’ai dit de surveiller ont obtenu d’excellents résultats pendant la pause internationale.

États Unis: Eh bien, ils n’ont pas perdu à domicile et n’ont pas déçu les 26 000 personnes à guichets fermés qui sont venues voir les Yanks battre le Mexique 2-0 à Cincinnati. Cependant, vous ne pouvez pas appeler cela une campagne entièrement réussie. Bien que cette victoire ait bien préparé les États-Unis à terminer 2021 en beauté, ils ont raté leur chance de saisir les six points grâce à un match nul 1-1 contre la Jamaïque. Vous pouvez blâmer ce que vous voulez : les blessures, la chaleur de Kingston contrastant avec le froid de l’Ohio, peut-être même l’épuisement général. Néanmoins, Gregg Berhalter et son équipe n’ont encore une fois pas réussi à marquer le maximum de points dans une fenêtre internationale. Ils ont eu l’avantage de jouer seulement deux matchs cette fois et les résultats ne se sont toujours pas matérialisés. Ils espèrent améliorer leur position en 2022, en commençant par un match contre le leader canadien.

Cameroun: Ces lions se sont montrés indomptables. Après avoir étranglé le Malawi 4-0, ils ont fait face à un match contre la Côte d’Ivoire. Le but de Karl Toko Ekambi à la 21′ était tout ce qu’il fallait pour que le Cameroun réussisse à se hisser à la première place et à accéder au dernier tour de qualification de la Coupe du monde de la CAF.

Espagne: Inigo Martinez a fait trébucher dans la surface en Grèce. Un rebond contre la Suède est tombé aux pieds d’Alvaro Morata. C’est l’avance vers les deux buts en deux matchs qui ont donné à l’Espagne un billet automatique pour la Coupe du monde. Pablo Sarabia a réussi à effacer un penalty résultant du déplacement de Martinez à la 26′ pour donner l’avantage à l’Espagne 1-0. Ensuite, lors du match suivant, une Espagne devait gagner pour être automatiquement inscrite, Dani Olmo a coupé du gauche et a décoché un tir qui a décollé du coin supérieur gauche à 90º. Le rebond est tombé devant Alvaro Morata qui a tranquillement passé le ballon au fond des filets pour achever la remontée. La Suède fait face à une phase à élimination directe difficile tandis que l’Espagne est bien assise au Qatar.

Pérou: Les qualifications de la CONMEBOL peuvent être un enfer, et comme le dit le proverbe, « si vous vivez un enfer, continuez ». Le Pérou semble avoir pris cela à cœur. Après être entrés dans la pause troisième dernier de la phase de groupes, Los Incas ont pu rester à l’écart de leur propre chemin – remportant des victoires sur la Bolivie et le Venezuela. Maintenant, ils occupent la 5e place du classement juste derrière la Colombie à la différence de buts. Avec seulement quatre matchs à jouer, ils ont ensuite la Colombie et l’Équateur.

Groupe G : Enfin, juste pour faire un clin d’œil à ce chaos :

– Seuls les Pays-Bas ont pu tirer le Monténégro

– La Norvège s’est contentée d’un match nul 0-0 contre la Lettonie

– La Turquie a battu Gibraltar 6-0, ce qui les a vus à égalité avec la Norvège aux points

– Les Pays-Bas ont réussi à marquer deux fois en retard sur la Norvège pour décrocher leur place au Qatar

– La Turquie, avec le match plus facile contre le Monténégro, a pu gagner et décrocher les KO

– La candidature de la Norvège pour se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 1998 traîne en longueur.

Stuttgart commence à guérir

Cela faisait des semaines que je voulais parler des Souabes, mais il n’y avait tout simplement jamais le bon moment pour que toutes les étoiles s’alignent dans ce récit. Mais, nous semblons approcher de ce point.

L’entraîneur Pellegrino Matarazzo a connu une période très difficile en matière de sélection du personnel – et ce n’est pas vraiment de sa faute pour cela. Stuttgart a subi un nombre impie de blessures dans son alignement. Au moment d’écrire ces lignes, 12 joueurs sont répertoriés comme blessés sur Transfermarkt – et ce ne sont pas des joueurs insignifiants. Les défenseurs Marc Oliver Kempf et Konstantinos Mavropanos ont subi d’importantes blessures musculaires. Les jeunes milieux de terrain Naouirou Ahamada et Enzo Millot ont des problèmes aux ischio-jambiers. L’un de leurs attaquants vedettes de la saison dernière – Sasa Kalajdzic – est tombé plus tôt dans la saison avec une blessure à l’épaule et ne devrait pas revenir avant le Rückrunde. En plus de cela, trois joueurs qui ont tous été nommés pour remplacer le jeune Autrichien ont également subi des blessures.

Mais, au cours de cette trêve internationale, la fortune de Stuttgart commence à se redresser. Kempf, Mavropanos, Ahamada et deux attaquants remplaçants – Omar Marmoush et Hamadi Al Ghaddioui – sont tous revenus de leurs blessures et ont commencé à s’entraîner à la Mercedesstrasse. Tous pourraient être sélectionnés pour le choc de samedi avec le Borussia Dortmund.

Mais il y a une autre raison d’être heureux à Stuttgart. Depuis qu’il a subi une blessure aux ligaments la saison dernière, le jeune joueur de l’année en titre Silas Katompa Mvumpa (alias Wamangituka) se remet. Il n’a pas encore joué une seule minute cette saison. Cela pourrait changer dans les prochains jours. Silas est de retour à l’entraînement et retrouve sa pleine santé. Matarazzo dit qu’il ne sera pas prêt pour ce week-end, mais ses débuts pourraient bientôt arriver.

Alors que Stuttgart est actuellement 15ème, on a le sentiment qu’ils pourront tout reprendre en seconde partie de saison. Avec leur chance, ils pourraient commencer ce revirement beaucoup plus tôt qu’alors.

Match de la semaine : 1. FC Union Berlin contre Hertha BSC

Préparez-vous pour trois semaines consécutives de matchs de derby. En plus du derby bavarois entre le Bayern Munich et le FC Augsbourg, nous avons la cinquième édition de l’Union-Hertha sur les cartes. Après avoir parlé des deux récemment, je vais juste vous mettre au courant des cinq derniers matches de championnat de chaque équipe.

Hertha a eu un lavage relatif au cours de ses cinq derniers matchs : 2V-1N-2L. Ils sont tombés à la 14e place après une défaite 2-1 contre Fribourg, mais ont remporté deux matchs sur le rebond face à l’Eintracht Frankfurt et au Borussia Mönchengladbach pour grimper jusqu’à la 10e place. Ils ont ensuite été blanchis par Hoffenheim avant qu’un match nul 1-1 bien mérité avec le Bayer Leverkusen ne les amène à leur position actuelle de 13e.

Pendant ce temps, à Köpenick, le côté rouge de Berlin a été plus fructueux. Le seul défaut de leur bilan au cours des cinq derniers matches a été une défaite 5-2 contre le Bayern Munich. Sinon, les victoires contre Mayence et Wolfsburg couplées aux matchs nuls contre Stuttgart et Cologne placent l’Union en 8e position. Le timing, cependant, est tout. Avant ce match contre le Bayern, l’équipe occupait la 5e place, sa plus haute position de la saison jusqu’à présent. Cependant, cette défaite, associée au match nul de Cologne, leur a fait perdre trois places.

Il est difficile de dire si une équipe a de l’élan pour ce match – ils ont tous deux perdu et fait match nul lors de leurs deux derniers matchs – mais le front des blessures/suspensions favorise Die Eisernen. Le Hertha sera privé du capitaine Dedryck Boyata pour les trois prochains matchs grâce à une suspension. Ajoutez à cela le milieu de terrain mercuriel Vladimir Dardai se remet d’une blessure à la cuisse.

Cela semble être un match incontournable (comme tous les derbys) à un moment crucial de la saison de chaque équipe. Union a l’ambition de rester en Europe alors que le Hertha n’arrive tout simplement pas à mettre les engrenages en place. Tous les regards se tourneront vers la Försterei ce samedi pour voir qui l’emportera.

