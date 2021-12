Le calme avant : tous les scénarios décisifs lors de la 11e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 21/22

Eh bien, nous sommes enfin arrivés. C’est la dernière semaine des phases de groupes – et pour certaines équipes, cela ne pouvait pas arriver plus tôt.

Un seul groupe est définitivement gravé dans le marbre : le groupe C. Après avoir perdu contre le Sporting Lisbonne 3-1 fin novembre, le Borussia Dortmund rejoint la Ligue Europa en raison de son retard sur les Leões à la différence de buts. La deuxième place du Sporting rejoindra les vainqueurs de groupe de l’Ajax en huitièmes de finale.

Je vais aller un peu dans le désordre car le groupe A et le groupe D ont des situations similaires. Mais croyez-moi, vous les fans de Team Chaos saurez que le meilleur vient en dernier.

Photo de Sylvain Lefèvre/.

groupe A

Classement actuel : 1) MCI— 12 pts 2) PSG— 8 pts 3) RBL— 4 pts 4) CBR— 4 pts

Qui a décroché les KO et la première place : Manchester City

Qui a décroché les KO de l’UCL : Paris Saint Germain

Qui a remporté la Ligue Europa : Rien

Qui est éliminé : Rien

Les deux premières places de ce groupe sont gravées dans le marbre – et ce n’est pas vraiment une surprise. Les deux clubs les plus riches du monde ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale avec une relative facilité. Avec l’échec de Leipzig à créer un défi sous l’ancien entraîneur Jesse Marsch et le Club de Bruges n’ayant pas remporté de match de l’UCL depuis septembre, c’est aux deux dernières équipes d’essayer de produire des résultats contre les gros frappeurs pour faire la Ligue Europa.

La plus grande responsabilité incombe à Bruges. Alors que Die Roten Bullen et les Blauw-Zwart ont chacun une victoire à leur actif, la victoire 5-0 de Leipzig leur donne un avantage distinct dans la différence de buts. Il n’est pas impossible pour Bruges de surmonter les obstacles. Ils affrontent une équipe du PSG qu’ils ont fait match nul 1-1 lors du premier match de la phase de groupes du tournoi. S’ils y parviennent et que Leipzig ne marque aucun point, ils resteront en Europe pendant que Leipzig sera renvoyé en Saxe.

Qui peut décrocher (sinon, éliminé) :

Leipzig

Peut remporter la Ligue Europa s’il égale ou bat le résultat de Bruges

Club de Bruges :

Victoire contre PSG ET Leipzig match nul/perdant OU

Match nul contre le PSG ET Leipzig perd

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

Groupe D

Classement actuel : 1) RMA — 12 pts 2) INT — 10 pts 3) SHR — 6 pts 4) SHK — 1 pt

Qui a décroché les KO et la première place : Rien

Qui a décroché les KO de l’UCL : Real Madrid et Inter Milan

Qui a remporté la Ligue Europa : Shérif Tiraspol

Qui est éliminé : Shakhtar Donetsk

La seule compétition restante est entre les deux équipes en haut du tableau pour la première place – qui se sont toutes les deux affrontées lors de la dernière journée. Chacun l’a déjà fait et la différence de points est suffisamment claire pour qu’il y ait un vainqueur clair sans bris d’égalité.

Qui peut décrocher la première place :

Real Madrid

décroche la première place avec une victoire ou un match nul contre l’Inter

Inter Milan

décroche la première place avec une victoire

Photo de Burak Akbulut/Agence Anadolu via .

Groupe B

Classement actuel : 1) LFC — 12 pts 2) FCP — 5 pts 3) ACM — 4 pts 4) ATM — 4 pts

Qui a décroché les KO et la première place : Liverpool

Qui a décroché les KO de l’UCL : Rien

Qui a remporté la Ligue Europa : Rien

Qui est éliminé : Rien

Voici ce que j’ai dit la dernière fois :

« si Porto peut trouver un moyen de gagner, il y a un moyen pour eux d’éliminer les deux Atletico Madrid et AC Milan. D’un autre côté, si Liverpool continue de dominer et que l’AC Milan peut battre l’Atleti, nous aurons une dernière journée de phase de groupes pour les âges.

Eh bien, Liverpool a battu Porto 2-0 et l’AC Milan a dominé l’Atletico Madrid 1-0. Bravo, Team Chaos.

Maintenant, qui veut des secondes ?

Voici les scénarios tout à fait ridicules que nous avons devant nous.

Les plus simples sont si Milan ou l’Atletico Madrid gagnent et que l’autre perd. Dans chacun de ces scénarios, le côté perdant reste à la maison. Il existe un petit scénario amusant où un match nul ACM-LIV et une victoire de Madrid verraient l’Atleti se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UCL – passant de la 4e à la 2e – et Milan ferait la Ligue Europa, vouant la 2e place Porto à l’élimination. Un autre implique un scénario de double nul, par lequel Milan avancerait grâce à une meilleure différence de buts.

Mais vous voulez vraiment regarder la table, faire des calculs, analyser le chaos ? Encouragez Milan et l’Atletico Madrid à s’affronter avec une victoire ou une défaite, ce qui les verrait se battre pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ensuite, nous entrons dans les scénarios de départage en profondeur.

Actuellement, Milan détient un avantage global de différence de buts de 1. Cela signifie que nous sommes déjà au quatrième scénario de bris d’égalité. Supposons que les victoires se succèdent et que l’Atletico Madrid gagne par un but de plus que Milan lors de sa victoire (c’est-à-dire ATM 3-1, ACM 2-1). Nous devrions aller au bris d’égalité sept (buts marqués à l’extérieur) car les équipes seraient à égalité sur la différence de buts ET les buts marqués.

Mais attendez : Milan mène dans cette catégorie par trois buts à deux ET l’Atletico Madrid joue à l’extérieur. Donc, si Milan gagne 2-1, il marquera cinq buts à l’extérieur. Si l’Atleti gagne 3-1, ils auront AUSSI cinq buts à l’extérieur. Sur le prochain.

Le véritable tie-break final serait le numéro 9 : victoires à l’extérieur dans tous les matches de groupe. Milan joue à domicile contre Liverpool et compte une victoire à l’extérieur à son actif. Bien que l’Atletico Madrid entre également dans ce tour avec une seule victoire à l’extérieur, n’oubliez pas qu’ils jouent à Porto. Par conséquent, si les deux équipes gagnent et que tous les scénarios précédents se produisent, nous devrons aller au 9e bris d’égalité pour envoyer l’Atletico Madrid aux huitièmes de finale et Milan à la Ligue Europa.

Mais ce n’est pas le pire. Voici quelques calculs de table qui m’ont donné la nausée et m’ont pris 10 bonnes minutes de concentration pour comprendre :

Milan se fait blanchir et perd par deux. Leur différence de buts ressemble à 5GF/9GA/ -4GD L’Atletico Madrid perd 2-1. Leur différence de buts semble que les équipes 5GF/9GA/ -4GD iraient jusqu’au 10ème bris d’égalité (points disciplinaires) Actuellement, l’Atletico Madrid a 16 points disciplinaires sur 10 cartons jaunes et deux cartons rouges. 15 cartons jaunes et un double carton jaune Par conséquent, si Milan est exclu et perd par deux ET que l’Atletico Madrid prend un carton jaune ou moins, l’Atletico Madrid se qualifie pour la Ligue Europa et Milan est éliminé d’Europe. MAIS, si tout cela se produit, l’AC Milan n’est pas réservé et l’Atleti récupère deux cartes ou fait la différence, nous passons au tie-break #11 : FIFA Club Coefficients L’Atletico occupe la 10e place du classement des coefficients des clubs de la FIFA, tandis que l’AC Milan assis 40e Par conséquent, l’Atletico Madrid se qualifierait toujours pour la Ligue Europa et Milan serait toujours éliminé d’Europe.

Je ne répéterai pas tout cela ci-dessous, mais maintenant vous savez quel chaos nous attend potentiellement.

Qui peut décrocher les huitièmes de finale de la Ligue des champions :

FC Porto

décroche avec victoire

OU

tirage ET tirage Milan-Liverpool

AC Milan

remporte une victoire ET une défaite contre l’Atletico Madrid

OU

remporte la victoire ET si l’Atletico Madrid gagne, battez-les aux bris d’égalité

Atletico Madrid

décroche avec une victoire ET une défaite à Milan

OU

remporte la victoire ET si Milan gagne, battez-les aux bris d’égalité

Qui peut remporter la Ligue Europa

FC Porto

décroche avec une défaite ET une défaite à Milan

AC Milan

décroche avec n’importe quel match nul

OU

défaite ET défaite de l’Atletico Madrid

SI

Milan maintient une différence de buts plus élevée (c’est-à-dire perdre de moins de trois buts)

Atletico Madrid

remporte un match nul ET une défaite à Milan

OU

Milan perd 2-0 ET l’Atletico perd MAIS marque un but

perte ET perte de Milan

SI

Milan perd par trois buts ou plus ET l’Atleti perd par un but

Qui peut être éliminé

FC Porto

éliminé avec défaite ET victoire de Milan

OU

perte ET un tirage LIV-ACM

AC Milan

éliminé avec une défaite ET SOIT une victoire de l’Atletico OU un match nul

OU

perd 2-0 ET l’Atletico perd par un score MAIS

OU

perte ET perte Atletico ET (référence aux bris d’égalité parce que je ne les fais pas tous)

Atletico Madrid

éliminé avec une défaite ET une victoire de Milan OU un match nul

OU

match nul ET Milan gagne OU nul

OU

défaite ET défaite à Milan MAIS les différences de buts actuelles sont maintenues

Voici toutes les heures de coup d’envoi de la liste des matchs de mardi (toutes les heures dans l’est des États-Unis) :

12h45

Paris Saint-Germain FC contre Club Brugge KV (Parc des Princes – Paris, FRA) RB Leipzig contre Manchester City FC (RB Arena – Leipzig, Saxe, DEU)

15h00

AC Milan contre Liverpool FC (Stadio Giuseppe Meazza [San Siro] – Milan, Lombardia, ITA) AFC Ajax contre Sporting CP (Johan Cruyff Arena – Amsterdam, NLD) Borussia Dortmund contre Beşiktaş JK (Westfalenstadion – Dortmund, Rhénanie du Nord-Westphalie, DEU) FC Porto contre Atletico Madrid (Estádio do Dragão – Porto, PRT) Real Madrid contre Internazionale Milan (Estadio Santiago Bernabéu – Madrid, ESP) FC Shakhtar Donetsk contre Sheriff Tiraspol (Complexe Sportif National Olympique – Kiev, UKR)