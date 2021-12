Le calme avant : tous les scénarios décisifs lors de la 12e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 21/22

Le dernier jour est à nos portes. Nous avons connu le chaos et la magie ces derniers mois et ce sera notre dernière chance de l’année d’obtenir tout cela. Voici ce qui nous attend lors de la 12e journée de la phase de groupes.

Groupe E

Classement actuel : 1) FCB — 15 pts 2) BAR — 7 pts 3) SLB — 5 pts 4) DYN — 1 pt

Qui a décroché les KO et la première place : Bayern Munich

Qui a décroché les KO : Rien

Qui a remporté au moins la Ligue Europa : Barcelone et Benfica

Qui est éliminé : Dynamo de Kiev

Je mets « au moins » à côté de Ligue Europa parce que le Barça et le Benfica peuvent dormir un peu facilement en sachant qu’ils joueront plus de matchs continentaux. La seule question est de savoir s’ils seront ou non dans la compétition la plus importante. Barcelone a besoin d’une victoire pour être vraiment en sécurité. Leur seul problème est qu’ils affrontent le Bayern Munich – l’une des trois seules équipes à avoir récolté le nombre total de points à chaque match de la phase de groupes jusqu’à présent. Barcelone pourrait théoriquement être en sécurité avec un match nul. Cependant, ils devraient espérer que Benfica ne gagnera pas face au modeste Dynamo Kiev. Si cela se produit, Barcelone est éliminé au premier bris d’égalité grâce à n’avoir réussi qu’un point en deux rencontres contre la puissance portugaise.

Qui peut décrocher les KO de l’UCL (sinon en Europa League) :

Barcelone

Décroche les KO avec victoire

OU

Égalité ET Benfica perte ou match nul

Benfica

Remporte les KO avec une victoire ET une défaite ou un match nul à Barcelone

Groupe F

Classement actuel : 1) MAN — 10 pts 2) VCF — 7 pts 3) ATA — 6 pts 4) BSC — 4 pts

Qui a décroché les KO et la première place : Manchester United

Qui a décroché les KO : Rien

Qui a remporté au moins la Ligue Europa : Villarréal

Qui est éliminé : Aucun (entièrement)

Le scénario Team Chaos que nous voulions tous dans le groupe F ne s’est pas concrétisé, mais nous nous retrouvons toujours avec des scénarios légèrement chaotiques ici, car chaque équipe a un résultat à jouer. En partant du bas, les Young Boys sont exclus de la Ligue des champions. Cependant, s’ils réussissent une victoire magique contre United et que l’Atalanta perd, ils feront la Ligue Europa. Manchester United est en sécurité dans les huitièmes de finale et ils ont décroché la première place grâce à leurs deux victoires contre l’actuelle deuxième place Villarreal.

Passons maintenant à la bataille de milieu de table qui se joue dans le même match. Séparés par un seul point (avec l’avantage de Villarreal), le Sous-marin jaune d’Espagne et La Dea d’Italie auront tout pour jouer. L’Atalanta a besoin d’une victoire pour rester dans la compétition (et peut-être en Europe dans son ensemble). Une perte leur fait peut-être plus de mal qu’ils ne le souhaiteraient, car cela pourrait les faire sortir du continent. Villarreal n’a besoin que d’un point pour rester en Ligue des champions. Sinon, ils peuvent rester en sécurité en Ligue Europa, la compétition qu’ils ont remportée l’année dernière.

Qui peut décrocher les KO de l’UCL :

Villarréal

se qualifie avec une victoire OU un match nul contre l’Atalanta

Atalante

se qualifie avec une victoire sur Villarreal

Qui peut remporter la Ligue Europa :

Villarréal

se qualifie avec une défaite contre l’Atalanta

Atalante

se qualifie avec un match nul à Villarreal

OU

défaite contre Villarreal ET BSC Young Boys match nul ou défaite contre Manchester United

BSC Jeunes Garçons

se qualifie avec une victoire sur Manchester United ET l’Atalanta perd contre Villarreal

Qui peut être éliminé :

Atalante

éliminé avec une défaite contre Villarreal ET la victoire des Young Boys contre Manchester United

BSC Jeunes Garçons

éliminé avec défaite ou match nul

OU

gagner ET Atalanta gagner ou faire match nul

Groupe G

Classement actuel : 1) LOSC— 8 pts 2) SLZ— 7 pts 3) SEV— 6 pts 4) WOB— 5 pts

Qui a décroché les KO et la première place : Rien

Qui a décroché les KO : Rien

Qui a remporté au moins la Ligue Europa : Lille

Qui est éliminé : Aucun (entièrement)

Voici le scénario Team Chaos que j’avais prédit la dernière fois :

si Lille bat Salzbourg et Séville bat Wolfsbourg. Cela nous met en place avec un tableau 8-7-6-5 où techniquement, les équipes avec 6 points et 5 points peuvent passer aux KO.

Eh bien, regardez ici ce scénario du 8-7-6-5. Pour commencer – juste pour prouver à quel point c’est chaotique – Wolfsburg NE PEUT PAS faire la Ligue Europa mais ils PEUVENT faire la Ligue des Champions.

Il existe de nombreux scénarios qui permettent à l’une des trois meilleures équipes de réussir, avec 66% de chances de réussir pour Lille, suivies de 55% de chances de Salzbourg, puis de 33% de chances de Séville.

Mais le plus sauvage est si Wolfsburg gagne et qu’un match nul se produit avec Séville-Salzbourg. Cela se terminerait avec trois équipes à égalité sur huit points (Wolfsburg, Salzbourg et Lille). Selon la réglementation, les trois premiers départages sont :

Points en face à face Différence de buts en face à face Buts marqués en face à face

Normalement, les équipes seraient jugées sur ces choses entre elles. Cependant, dans le cas d’un tirage au sort à trois équipes, tous ces critères sont appliqués exclusivement aux trois équipes.

Ainsi, lors de l’hypothétique victoire de Wolfsburg et du nul de Salzbourg, Wolfsburg serait en tête du groupe grâce à 7 points lors de leurs quatre matchs combinés avec Lille et Salzbourg. Pendant ce temps, Die Roten Bullen terminerait deuxième avec 6 points en quatre matches.

Qui peut décrocher les KO et la première place de l’UCL :

Lille

remportez les KO et la première place avec une victoire ou un match nul contre Wolfsburg ET toute victoire de Séville

OU

victoire contre Wolfsburg ET Salzbourg victoire

Salzbourg

décrochez la première place avec une victoire ET Wolfsburg gagne ou fait match nul

Séville

décrocher la première place avec une victoire ET une victoire à Wolfsburg

Wolfsbourg

décrocher la première place avec une victoire ET Séville-Salzbourg doit faire match nul

Qui peut décrocher le 2e et les KO de l’UCL :

Lille

décroche la 2e place avec un nul ET une victoire de Salzbourg

Salzbourg

décroche la 2e place avec une victoire ET une victoire à Lille

Séville

remporte la 2e place avec une victoire ET Lille gagne ou fait match nul

Wolfsbourg

décroche la 2e place avec une victoire ET soit Séville ou Salzbourg gagne

Qui peut remporter la Ligue Europa :

Lille

remporte l’UEL avec une défaite

FC Salzbourg

remporte l’UEL avec une défaite ET Lille gagne ou fait match nul

Séville

remporte l’UEL avec un match nul ou une défaite ET Lille gagne ou fait match nul

Qui peut être éliminé :

FC Salzbourg

Éliminé avec une défaite ET une victoire à Wolfsburg

Séville

éliminé par match nul ou défaite ET victoire de Wolfsburg

Wolfsbourg

éliminé avec défaite ou match nul

Groupe H

Classement actuel : 1) CFC — 12 pts 2) JUV — 12 pts 3) ZSP — 4 pts 4) MFF — 1 pts

Qui a décroché les KO et la première place : Rien

Qui a décroché les KO : La Juventus et Chelsea

Qui a remporté au moins la Ligue Europa : Zenit Saint-Pétersbourg

Qui est éliminé : Malmö

Il ne reste plus qu’à jouer pour la première place du groupe. La Juventus et Chelsea ont chacun une victoire l’un sur l’autre, mais le 1-0 de la Juve est dérisoire par rapport au 4-0 que Chelsea leur a donné lors de la dernière journée. Les Bleus sont donc aux commandes de celui-ci. En contrôle de leur propre destin, la première place est la leur s’ils sont meilleurs ou correspondent au résultat de la Juventus. Cependant, la Vieille Dame espère une victoire du Zenit et des points de son côté pour s’emparer de la première place.

Qui peut décrocher le 1er du groupe (sinon 2e) :

Chelsea

gagner OU matcher résultat Juventus

Juventus

gagner ou faire match nul ET défaite à Chelsea

Voici tous les matchs joués mercredi (tous les temps dans l’Est des États-Unis) :

12h45

Juventus FC v. Malmö FF (Juventus Stadium – Turin, Piémont, ITA) FC Zenit Saint Petersburg v. Chelsea FC (Krestovsky Stadium – St. Petersburg, RUS)

15h00

FC Bayern München contre FC Barcelona (Fußball Arena München – Munich, Bavaria, DEU) SL Benfica contre Dynamo Kiev (Estádio da Luz – Lisbonne, PRT) Manchester United FC contre BSC Young Boys (Old Trafford – Manchester, GBR) Atalanta BC contre Villarreal CF (Stadio di Bergamo – Bergame, Lombardie, ITA) VfL Wolfsburg contre LOSC Lille (VfL Wolfsburg Arena – Wolfsburg, Basse-Saxe, DEU) FC Salzburg contre Sevilla FC (Stadion Salzburg – Wals-Siezenheim, AUT)