Le camalote, l’une des pires espèces envahissantes au monde, atteint le Guadalquivir

Grande inquiétude en Andalousie: le redoutable camalote ou jacinthe d’eau a atteint le fleuve Guadalquivir. C’est l’une des pires espèces envahissantes de la planète entière, car elle transforme radicalement les écosystèmes fluviaux, absorbe leurs eaux, tue les espèces indigènes et cause des problèmes dans les infrastructures hydrauliques, entre autres dommages. Les spécimens sont retirés en masse et une vigilance sera prise pour éviter leur expansion.

Le Service pour la protection de la nature (Seprona) de Séville et une dotation du Groupe spécial des activités sous-marines (GEAS) de la Garde civile ont documenté la première découverte de spécimens de l’espèce végétale envahissante Eichhornia crassipes, communément appelée jacinthe d’eau ou Camalote , au milieu du bassin fluvial du Guadalquivir, et qui représente une certaine menace pour les écosystèmes fluviaux.

C’est une plante originaire des eaux douces des régions chaudes d’Amérique du Sud, des bassins amazoniens et de la Plata. Son abondance change radicalement les conditions des zones humides. Actuellement, il a colonisé presque tous les continents et devient une espèce envahissante.

Sa capacité à modifier les habitats naturels est telle qu’elle figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes les plus dommageables au monde. Ses graines sont capables de germer immédiatement mais peuvent rester dans une sorte d’hibernation pendant 15-20 ans.

Le problème vient de son rejet et de sa propagation très rapide dans le milieu naturel, où il recouvre les surfaces aquatiques empêchant la lumière d’atteindre, ce qui noie la flore et la faune indigènes, en plus d’obstruer les canaux d’irrigation et de rendre la navigation difficile ou impossible, entre autres dommages. .

Eichhornia crassipes ou jacinthe d’eau ou camalote est inclus sur la liste des 100 espèces exotiques les plus envahissantes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et inclus dans le Catalogue espagnol des espèces exotiques envahissantes.

La Garde civile a détaillé que la localisation de cette espèce dans le Guadalquivir a eu lieu le 28 avril et a rappelé que sa dangerosité réside dans le fait que sa prolifération a des conséquences fatales pour les biocénoses aquatiques, éliminant définitivement la faune et la flore aquatiques du lieu.

Absorbe l’eau des étangs et des étangs

De même, il a une évapotranspiration intense, qui diminue la quantité d’eau stockée dans les étangs ou les étangs, et empêche son utilisation par l’homme (irrigation, consommation humaine, etc.).

De plus, il rend la navigation difficile, réduit ou élimine la pêche, et peut même bloquer les turbines des centrales hydroélectriques, en plus de constituer un danger potentiel pour le développement des sports nautiques ou de la pêche sportive.

Les populations de ces espèces sont un milieu idéal pour la prolifération des moustiques avec le danger que cela pourrait entraîner pour la santé humaine, car ils sont des vecteurs de transmission de maladies.

Toutes ces conséquences négatives deviennent évidentes dans les zones où l’invasion a déjà atteint des niveaux alarmants, comme le fleuve Guadiana en Espagne, le lac Victoria en Afrique et les marais et mangroves de Floride. Uniquement dans le cas de Guadiana, plus de 50 millions d’euros ont déjà été investis depuis 2014 pour tenter d’éradiquer cette espèce, qui a eu des effets dévastateurs sur le fleuve.

Actuellement, la Seprona et le GEAS de la Garde civile, en collaboration avec le personnel du Service de la géodiversité et de la biodiversité du ministère de l’Environnement de Séville, développent des travaux visant l’élimination de cette espèce au milieu du bassin du Guadalquivir, en supprimant petits noyaux de la zone connue sous le nom d’El Puntal Verde, Lagos los Hippies ou Fondo del Saco, jusqu’à la zone située sous le pont Quinto Centenario.

Tant la Garde civile que le ministère de l’Environnement de la Junta de Andalucía assurent qu ‘«ils n’ont ménagé aucun effort pour lutter contre cette plante envahissante».

En fait, dans les premières heures suivant leur emplacement, ils pourraient être supprimés environ 600 kilos de cette plante dans le bassin du Guadalquivir.

Cependant, et afin d’éradiquer définitivement sa présence dans le fleuve Guadalquivir, il est demandé à la population de signaler toute observation de cette espèce dans tout plan d’eau, rivière, étang, lagune ou même dans un centre commercial immédiatement, si cela est possible par en joignant une photographie et un lieu, à l’e-mail: exoticas.invasoras.cagpds@juntadeandalucia.es ou au Service de la protection de la nature de la Garde civile de Séville.

En outre, les autorités ont rappelé que le la vente ou la possession de ces copies est interdite par la loi.

Conséquence de tout cela, Seprona mène une enquête sur l’origine de ces spécimens de camalot retrouvés dans le bassin du Guadalquivir pour savoir s’il s’agit d’un événement fortuit ou s’il pourrait s’agir d’une action pouvant entraîner des répercussions criminelles.

