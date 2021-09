Le cambriolage du château d’Arundel a vu le vol d’objets historiques d’une valeur de 1 million de livres sterling – la police procède à une arrestation | Royaume-Uni | Nouvelles

La police enquêtait sur un cambriolage au château d’Arundel et a procédé à l’arrestation dans le cadre d’enquêtes en cours. La police du Sussex a déclaré qu’une collection d’objets de valeur d’une importance historique irremplaçable a été volée dans le château médiéval d’Arundel, dans le West Sussex, le vendredi 21 mai.

Ces articles comprennent des perles de chapelet Marie Reine d’Écosse et sept coupes de couronnement en or et en vermeil provenant des intronisations de certains des monarques les plus célèbres du Royaume-Uni.

Un bâton en or du maréchal du comte et un bâton en or et émail ont également été volés lors du cambriolage, ainsi que 10 cuillères d’apôtre en vermeil, un cercueil en vermeil avec des scènes de chasse et de pêche et une tasse en vermeil.

L’homme, âgé de 45 ans, a été arrêté à une adresse à Eckington, Worcestershire, mardi matin 21 septembre par des agents de la police de Sussex dans le cadre d’une opération conjointe avec la police du Gloucestershire, la police de West Mercia et la police de Thames Valley.

La police a déclaré que l’homme était en garde à vue pour un entretien sur le cambriolage par des agents du Sussex dans le Gloucestershire.

L’inspecteur-détective Alan Pack de la police du Sussex a déclaré: “Notre enquête sur le cambriolage du château d’Arundel reste en cours et cette action marque une étape importante dans nos enquêtes.

“J’encourage toute personne disposant de plus d’informations sur ce cambriolage à nous contacter, et rappelle également aux gens que les assureurs ont offert une récompense substantielle si l’un des biens est récupéré intact. Vous pouvez également nous contacter en ligne ou en appelant le 101, en citant l’opération Diable.

“Nous sommes très reconnaissants de la coopération de la police de West Mercia, du Gloucestershire et de la Thames Valley dont l’aide montre comment, ensemble, nous prendrons des mesures pour chercher à perturber la criminalité de toutes sortes.”

Le château d’Arundel a été fondé par Roger de Montgomery le jour de Noël 1067.

