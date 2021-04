Le camée choquant de Falcon et le soldat de l’hiver apparaîtra également dans ce nouveau film Marvel – .

The Falcon and the Winter Soldier Episode 5 est enfin sorti, et c’est facilement l’un des moments forts de la saison. C’est l’avant-dernier épisode de la série, mettant en place les dernières pièces du puzzle pour la finale. Mais c’est aussi l’épisode que nous voulions le plus regarder, étant donné qu’il s’agit de l’épisode le plus en vogue de Falcon. Tout cela grâce au showrunner et scénariste en chef Malcolm Spellman, qui a taquiné dans différentes interviews qu’il y aurait un mystérieux personnage de l’épisode 5 qui épaterait les fans et que l’épisode serait émouvant.

Nous n’avions aucune idée si ce mystérieux camée nous ferait pleurer mais l’épisode 5 a finalement éclairci l’air. Les scènes émotionnelles n’ont rien à voir avec le héros surprise de Marvel. Le camée se produit au début de l’épisode, tandis que les scènes les plus intenses et les plus chargées arrivent beaucoup plus tard. Mais ces deux éléments continueront d’être explorés dans le MCU à l’avenir. Un nouveau rapport indique maintenant que l’acteur caméo apparaîtra également dans Black Widow, un film qui devait à l’origine être lancé avant Falcon. Attention, plusieurs spoilers suivent ci-dessous alors arrêtez de lire ici ou vous gâcherez quelques surprises.

Alors que la pandémie frappait, j’ai expliqué que Marvel était dans une position précaire pour retarder ses films et ses émissions de télévision. L’action dans le MCU n’est pas linéaire, le premier film de Phase 4 étant une préquelle qui se déroule après les événements de Civil War mais avant Infinity War. Mais j’ai dit à l’époque que Marvel voudrait montrer certains événements dans une séquence particulière. Black Widow livrera le film autonome que le personnage n’a jamais obtenu dans une décennie de films Marvel, mais ses scènes post-crédits devraient s’intégrer à d’autres aventures de Marvel, y compris des films et des séries télévisées se déroulant après les événements de Fin du jeu.

Leaks a déclaré que les scènes post-crédits de Black Widow présenteraient les Thunderbolts, la nouvelle équipe de super-héros qui rejoindra les Avengers dans le MCU. Ce qui est particulièrement intéressant à propos de cette équipe, c’est qu’elle inclura des personnages qui ne sont pas vos super-héros habituels, mais ce ne sont pas non plus des méchants. Zemo (Daniel Brühl) et John Walker (Wyatt Russell) sont deux membres potentiels.

Grâce à ce camée choquant dans Falcon, nous pourrions connaître l’identité de la personne qui assemble ces Thunderbolts. C’est Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), le camée Marvel qui a surpris le public dans l’épisode 5. Elle a fait une entrée assez similaire à la façon dont Nick Fury (Samuel L.Jackson) apparaît dans les films Marvel juste au bon moment recruter les membres de son équipe. «Val» a clairement indiqué à Walker qu’elle savait tout sur tout et que la meilleure décision qu’il ait jamais prise, en plus d’épouser sa femme, était de décrocher le téléphone lorsqu’elle a appelé. Ceci, en passant, est une indication que Walker réapparaîtra dans les futures productions de MCU.

Un rapport dans Vanity Fair nous dit que Louis-Dreyfus était censé se présenter en premier à Black Widow. Marvel aurait «des ambitions encore plus grandes» pour Louis-Dreyfus.

L’histoire dit que Louis-Dreyfus a taquiné par inadvertance son implication dans Marvel en 2019, sans rien confirmer:

Lorsqu’on lui a demandé ce que Louis-Dreyfus devrait faire ensuite, [Veep costar Tony] Hale a déclaré: “ Selina était tellement atroce, mais vous l’avez aimée en même temps. Et je pense que cela fait un très bon méchant de Disney. C’était [Veep showrunner David] Mandel, en particulier, qui a suggéré qu’elle pourrait jouer un méchant Marvel. Louis-Dreyfus n’avait pas d’autre choix que de jouer le jeu en disant: «Se balancer sur des fils et donner des coups de pied aux gens au visage… tirer le feu de tout ce que vous tirez. Je creuserais ça.

La Contessa n’est pas exactement un super-héros, mais Fury non plus – les deux ont été impliqués de manière romantique dans les bandes dessinées, et c’est une couche que nous voudrions explorer dans le MCU. C’est une espionne qui a travaillé avec SHIELD et qui a utilisé un alias Madame Hydra dans les bandes dessinées. Madame Hydra s’est avérée être un agent dormeur russe, ce qui pourrait expliquer le lien du personnage avec Black Widow.

Yelena Belova (Florence Pugh) sera la nouvelle Black Widow du MCU, et elle pourrait être recrutée dans l’équipe de Val tout comme Walker. Ce n’est que de la spéculation, mais les fuites précédentes indiquaient que les post-crédits de Black Widow installeraient les Thunderbolts. Vanity Fair souligne également que la Contessa était le chef d’une équipe Femme Force qui comprenait Sharon Carter. Nous soupçonnons depuis longtemps que Carter d’Emily VanCamp pourrait être le courtier en puissance de Falcon. Mais il semble que la Contessa s’adapte un peu mieux à ces chaussures.

La finale du Faucon et du soldat de l’hiver sera diffusée vendredi prochain, apportant une résolution à ce conflit, ainsi que d’autres réponses. Sans oublier que cela offrira probablement une scène post-crédits importante pour l’avenir du MCU. Nous devrons simplement attendre et voir si la Contessa fait une autre apparition.

