Le camée de Hazard aide la Belgique à remporter la victoire

Thibaut Courtois a commencé et a joué les 90 minutes complètes tandis que son coéquipier et compatriote du Real Madrid, Eden Hazard, a fait une autre apparition sur le banc. Après avoir pris du retard 1-0 dans les premiers instants du match, la Belgique a effectué un retour pour obtenir les 3 points et occuper la tête du groupe B.

Le Danemark a produit une attaque contre le but de Thibaut Courtois en première mi-temps. Les Danois ont poussé haut et ont perturbé la ligne de fond belge. Leur football à indice d’octane élevé a été efficace et a forcé Courtois à effectuer quatre arrêts, dont trois à l’intérieur de la surface.

Le grand gardien a eu peur des blessures lorsqu’il est entré en collision avec Simon Kjaer à la fin de la 2e mi-temps. Les deux genoux se sont cognés lors de la lutte pour un 50/50 et Courtois a semblé sortir le pire des deux. Heureusement, le gardien a pu continuer et il n’y a pas eu de blessure grave.

L’intérêt des fans du Real Madrid a vraiment culminé lorsque Hazard est entré dans le match à la 60e minute. Roberto Martinez a progressivement amélioré sa condition physique. Le capitaine belge a joué 10 minutes contre la Croatie, 20 minutes contre la Russie et aujourd’hui pendant 30 minutes contre le Danemark.

Avec les Red Devils à égalité 1-1, Hazard a dû faire un impact. Le n ° 10 a été impliqué tout au long et a rapidement utilisé son talent inné dès le début de son introduction. Il a pris le ballon d’un pied sur l’autre, non pas une mais deux fois, pour passer devant deux adversaires danois. Il a ensuite été impliqué dans le but du feu vert. La Belgique a joué quelques passes vintage à une et deux touches autour de la surface avant que Hazard ne lâche le ballon pour que De Bruyne frappe à la maison.

La Belgique est désormais qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi. Roberto Martinez peut voir le match contre la Finlande comme une bonne occasion de tester davantage les niveaux de forme physique de Hazard. Les championnats d’Europe pourraient s’avérer être le meilleur remède pour les problèmes médicaux de Hazard. Le Belge pourrait revenir à Madrid cet été confiant dans sa capacité à gérer les exigences physiques du jeu.