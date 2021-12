Le camée LadBaby d’Elton John l’aide à se vendre pour Noël n°1

Elton John s’est effectivement battu pour devenir le n ° 1 de Noël au Royaume-Uni, avec la nouvelle que la collecte de fonds de LadBaby «Sausage Rolls For Everyone», sur laquelle il figure avec Ed Sheeran, a été confirmée aujourd’hui comme le sommet des charts festifs du pays. Après avoir mené la prestigieuse course aux charts toute la semaine, il remplace « Joyeux Noël » d’Elton et Ed qui avait été n°1 au cours des deux dernières semaines.

LadBaby est le pseudonyme en ligne du YouTuber et graphiste Mark Hoyle et de sa femme Roxanne. Ils ont maintenant créé l’histoire des charts en marquant leur quatrième Noël consécutif n ° 1 au Royaume-Uni. L’année dernière, leur « Don’t Stop Me Eatin' » les a rapprochés de Les Beatles et les filles aux épices comme les seuls artistes à décrocher trois best-sellers festifs d’affilée. La nouvelle version est le 70e Noël n°1 du Royaume-Uni depuis le début des charts en 1952.

Le troisième n°1 d’Elton depuis octobre

Le produit du single de nouveauté, qui met en vedette John et Sheeran, qui sont également dans sa vidéo enjouée, va à la charité de la banque alimentaire la fiducie Trussell. « Sausage Rolls For Everyone » a terminé la semaine avec plus de 136 000 ventes de graphiques, dont 85 % étaient des téléchargements numériques. C’est le troisième numéro 1 d’Elton en 2021, tous atteints depuis octobre, quand « Coeur froid (PNAU Remix) » avec Dua Lipa a passé une semaine au sommet.

LadBaby a déclaré à l’Official Charts Company : « Merci de nous aider à rehausser le profil, à collecter des fonds et à faire connaître le Trussell Trust, les banques alimentaires au Royaume-Uni et à aider à soutenir les 14 millions de personnes dans ce pays qui vivent en dessous de la ligne de positivité. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous.

Adele’s 30 a été confirmé comme l’album de Noël n ° 1 du Royaume-Uni, alors que 30 commence une cinquième semaine consécutive au sommet. Le plus haut grimpeur de ce compte à rebours est celui de Jamie Cullum Le Pianoman à Noël, qui monte 53-35. chez Gary Barlow Le rêve de Noël est également dans la montée, 17-12, tout comme le titre approprié de Gregory Porter Toujours en hausse, qui est en hausse de 33-24.