Le camée Marvel que Disney ne permettrait pas aux Simpsons d’utiliser dans le nouveau court métrage Loki

Stan Lee de Marvel, bien sûr, est apparu dans tous les films, émissions d’animation et plusieurs séries d’action en direct de la propriété avant sa mort en novembre 2018 à l’âge de 95 ans. Mais, il est également apparu (que ce soit lui-même ou non ) de temps en temps dans des films ou des émissions autres que Marvel, tels que The Big Bang Theory, Heroes, Yoga Hosers, Fresh Off the Boat et The Simpsons.

En fait, Lee s’est exprimé trois fois dans la série animée, et la série avait un son inutilisé qui aurait pu facilement être intégré à The Good, The Bart et The Loki. Al Jean a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à plaisanter avec la représentation de dessin animé de Lee, et a noté que lui et son équipe voulaient seulement lui rendre hommage ainsi qu’à ses dizaines d’apparitions MCU.