Le Cameroun, pays hôte, ouvre la Coupe d’Afrique contre le Burkina Faso

01/08/2022 à 18:27 CET

La compétition maximale des équipes africaines s’ouvre sa trente-troisième édition avec les débuts du Cameroun, hôte et l’un des prétendants au titre, face au Burkina Faso.

Les locaux sont l’une des équipes avec le plus de punch dans la compétition, car ils ont une liste importante d’attaquants. Aboubakar (Port), Toko Ekambi (Lyon) et Choupo-Moting (Bayern) pourrait être du jeu, et ils devront faire face à l’arrière central de Leverkusen, Edmond tapsoba.

Plus tard, L’Éthiopie et le Cap-Vert achèveront la première journée, avec un duel entre deux équipes qui semblent avoir peu d’options pour atteindre les phases finales.