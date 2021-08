Le camion autonome qui détruit les records humains : traverse les États-Unis en 10 heures de moins | Moteur

in

Les possibilités de conduite autonome ne sont plus une théorie, mais une réalité qui réduira les délais de livraison, augmentera la sécurité routière et donnera du repos aux conducteurs.

Malgré le fait que les voitures autonomes ne fonctionnent pas tout à fait, pour diverses raisons, il existe d’autres domaines dans lesquels la conduite autonome fait suffisamment de progrès pour voir cette technologie avec espoir.

Dans l’aviation et le transport lourd l’aide du contrôle automatique peut être indispensable, à la fois pour optimiser les itinéraires et pour aider les conducteurs à effectuer des déplacements plus sûrs.

En ce sens, la société TuSimple perfectionne son système de conduite autonome depuis des années et, lors de son dernier test, a dépassé toutes les attentes.

Le mois passé, la société américaine a expédié une cargaison de pastèques de l’Arizona à l’Oklahoma en utilisant un système autonome pendant plus de 80% du voyage. Un chauffeur a parcouru les 100 premiers km et, de Tucson, le camion a mis l’automatique à Dallas, 1528 km plus tard.

Le camion a parcouru le trajet en 14 heures et 6 minutes, soit 10 heures de moins que le temps estimé de ce qu’un être humain devrait prendre selon les mesures réglementaires de ce qu’un camionneur devrait prendre : 24 heures et 6 minutes. Cela suppose un gain de temps de 42 %.

Il faut préciser que ce n’est pas une conséquence d’une conduite autonome allant plus vite ou parce qu’elle est bien plus efficace qu’un conducteur professionnel, Cela arrive simplement parce qu’ils n’ont pas de lois qui vous interdisent de conduire plus de 10 heures d’affilée, comme c’est le cas pour les camionneurs.

Cependant, l’utilisation du système autonome a montré que non seulement il peut s’occuper d’un trajet de plus de 1 500 km sans accident, mais il peut aussi être le grand allié des conducteurs en cas de faiblesse ou de besoin.

L’entreprise poursuit ses recherches dans ce domaine et a de futurs défis à relever., quelque chose qui doit être célébré parce que les progrès qui découlent de ces expériences, nous, les conducteurs, pourront profiter le plus tôt possible.

Mais en attendant, il ne faut pas s’étonner que les autorités mettent les mêmes obstacles que ceux qu’elles ont mis à la conduite des voitures autonomes, car en termes de sécurité les normes qu’elles doivent respecter sont très élevées.