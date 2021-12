Le camouflet de Noël de Meghan et Harry à Sandringham était «extraordinairement léger» contre la reine | Royale | Des nouvelles

Cette année, les Sussex passeraient Noël dans leur maison de Santa Barbara à Montecito, où ils seront probablement rejoints par la mère de Meghan, Doria Ragland. Pendant des mois, il y avait eu des spéculations quant à savoir si Meghan et Harry retourneraient au Royaume-Uni pour passer Noël dans le domaine de Queen’s Sandringham. L’entreprise profite traditionnellement de Noël et du Nouvel An dans le domaine de Norfolk.

Pourtant, il y a deux ans, les Sussex ont fait sensation en enfreignant le protocole royal pour passer la période des fêtes au Canada.

Harry et Meghan auraient passé Noël sur l’île de Vancouver avec le fils nouveau-né du couple, Archie, et la mère de la duchesse Doria Ragland.

Cependant, la décision de passer Noël au Canada plutôt qu’avec le reste de la famille royale a été qualifiée de « faute extraordinaire » contre la reine par le rédacteur en chef du Daily Mail, M. Kay.

S’exprimant sur l’émission « Fergie & Meghan: Inconvenient Royals » de Channel 5, M. Kay a déclaré: « Cela semblait un affront extraordinaire à bien des égards.

«La reine aime beaucoup avoir tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants autour d’elle à Noël.

« La suggestion était peut-être que Harry et Meghan étaient égoïstes à propos de tout cela. »

Après Noël, Harry et Meghan ne retourneraient jamais vivre au Royaume-Uni.

Les Sussex ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie début 2020.

« Elle se sentait agressée régulièrement.

« Ce n’est pas étonnant qu’elle veuille y échapper. Qui ne voudrait pas y échapper ?

Harry n’est retourné au Royaume-Uni que deux fois depuis qu’il a quitté le cabinet, pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, en avril, et pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana, en juillet.

Pendant ce temps, Meghan n’est pas revenue alors que la plus jeune enfant du couple, Lilibet, n’a jamais visité la patrie de son père.

Cette année, la famille royale aurait toujours l’intention de passer Noël ensemble à Sandringham malgré une vague de cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Cependant, Sa Majesté a annulé un déjeuner annuel d’avant Noël avec le cabinet, pour ne pas mettre ses proches en danger au milieu de la propagation de la variante Omicron.

Une cinquantaine de membres de la famille royale, dont le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, devaient se réunir mardi au château de Windsor pour le déjeuner.

L’année dernière, le repas d’avant Noël a également été annulé en raison d’un coronavirus, ainsi que les célébrations traditionnelles de Noël de Sa Majesté à Sandringham.

Les représentants de Harry et Meghan ont été approchés pour commenter.

