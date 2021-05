Le camp de Kate Middleton pour voir la remarque des princesses de Harry comme «ajoutant du carburant à la flamme» | Royal | Nouvelles

Prince Harry: la comparaison de Truman Show critiquée par Tominey

L’auteur royal Adam Helliker pense que le prince Harry, en partageant récemment les remarques de Meghan Markle sur les princesses, a peut-être encore aggravé la scission entre les camps de Sussex et de Cambridge. Il a dit: “Ceux dans le cercle de Kate et William qui verront très certainement les commentaires de Harry comme ajoutant plus de carburant aux flammes entre les deux camps.”

M. Helliker pense également que les remarques faites par le duc de Sussex lors du dernier épisode du podcast Armchair Expert pourraient être mal interprétées par Kate.

S’adressant à The Sun, il a ajouté: “Même si, espérons-le, elle aura mieux à faire de son temps, comme être une inspiration nationale, ainsi que devoir s’occuper de trois enfants, deux chiens, quatre lapins et un hérisson – et gérer maisons à Kensington et Norfolk. Plus un mari. “

Au cours du podcast dirigé par l’acteur hollywoodien Dax Shepard, le duc de Sussex a discuté de son approche de la santé mentale, du travail qu’il fait dans ce domaine et de la façon dont il a amélioré son bien-être après des années de luttes.

Mais il a également parlé d’autres questions plus étroitement liées à la famille royale, y compris les vues de Meghan sur les princesses.

Le camp de Kate devrait penser au commentaire de Harry sur le rôle traditionnel des princesses comme “ ajoutant plus de carburant aux flammes ” – expert (Image: GETTY)

Kate est devenue princesse après son mariage avec le prince William (Image: GETTY)

On a demandé au prince Harry ce que c’était que de grandir en tant que royal et comment son expérience se compare à la représentation traditionnelle dans les films de princes et de princesses.

Reliant les paroles de Meghan, Harry a déclaré: «Ma femme a eu l’explication la plus étonnante.

«Vous n’avez pas besoin d’être une princesse, vous pouvez créer la vie qui sera meilleure que n’importe quelle princesse.

“Et cela vient de sa propre expérience vécue.”

LIRE LA SUITE: Le glissement parental du prince Harry est une “ gifle ” à Charles et à la reine

Le prince Harry a participé au podcast Armchair Expert (Image: GETTY)

Le duc de Sussex a poursuivi en disant qu’il regardait des films Disney mettant en vedette des princes et des princesses dans leur enfance.

M. Shepard a dit que cela devait être “bizarre” pour lui.

Le prince Harry a répondu: “Je pense que la vieille façon de penser – du prince et de la princesse – avec toutes ces petites filles lisant ces merveilleux contes de fées en disant” tout ce que je veux être, c’est une princesse “.”

Harry continua de dire “et je réfléchis …” avant d’être interrompu par l’hôte, qui intervint pour dire: “Ce n’est pas si radieux!”

NE MANQUEZ PAS

Kate et le prince William en 2016 (Image: GETTY)

Kate et Meghan sont toutes deux des princesses du Royaume-Uni, comme indiqué sur les certificats de naissance de leurs enfants.

Cependant, ils ne portent pas le titre avant leur nom car ils l’ont acquis par mariage plutôt que d’en hériter.

Les rumeurs d’une scission entre les Cambridges et les Sussex ont commencé à circuler fin 2018, lorsque Meghan et Harry ont annoncé leur décision de déménager de Nottingham Cottage à Frogmore Cottage.

Dans un documentaire diffusé en octobre 2019, Harry a reconnu une rupture entre lui et son frère, affirmant qu’ils seraient toujours là l’un pour l’autre mais qu’ils étaient sur des chemins différents.

Le prince Harry n’est plus un royal en activité (Image: EXPRESS)

Leur relation se serait aggravée après la décision des Sussex de démissionner de la famille royale travaillant à temps plein en janvier 2020 et à la suite des affirmations de Meghan et Harry faites lors de leur entretien historique avec Oprah Winfrey en mars 2021.

Le prince Harry, le prince William et Kate ont été vus en train de bavarder en public après les funérailles du prince Philip en avril, suscitant l’espoir d’une réconciliation entre les familles.

Au cours du podcast, le prince Harry a également reconnu son privilège en tant que membre de la famille royale et la vision du monde qu’il peut offrir.

Rappelant ses visites dans les pays du Commonwealth et ses réunions avec des personnes moins favorisées que lui, il a déclaré: «Je ressens beaucoup plus de liens avec les personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai travaillé dans certaines régions d’Afrique, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, du Canada et où que ce soit.

Les Sussex et les Cambridges en mars 2020 (Image: GETTY)

«Et j’ai de la chance comme ça, parce que le privilège vous donne des oeillères, les miennes n’ont jamais été particulièrement droites, je me suis toujours sentie différente.

Le duc a également parlé de ses difficultés à s’adapter à la vie royale au début de la vingtaine et de la façon dont la thérapie l’a aidé.

Il a dit: «Au début de ma vingtaine, c’était le cas de ‘Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, regarde ce que ça a fait à ma mère.

«Comment vais-je jamais m’installer et avoir une femme et une famille alors que je sais que cela va se reproduire.

“” Parce que je sais, j’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial, je sais comment cette opération se déroule et comment elle fonctionne, et je ne veux pas en faire partie “.”