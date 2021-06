Le camp d’entraînement de Conor McGregor pour le match revanche de Dustin Poirier montre une bête affamée dans le gymnase

in

Conor McGregor a déclaré que la défaite de Dustin Poirier à l’UFC 257 avait « réveillé une bête » et qu’il vengerait cette défaite à l’UFC 264 le 10 juillet.

L’Irlandais a déclaré qu’il était dans la meilleure forme de sa vie avant la défaite, car il a apaisé les craintes de ne plus avoir faim, mais au lieu de l’impétueux Mystic Mac d’autrefois, il a abordé le match de Poirier avec respect.

@notoriousmma (Instagram)

McGregor a l’air en pleine forme avant l’UFC 264

La perte par élimination directe est ce qu’il a fallu pour faire sortir l’animal endormi dans The Notorious et les images d’entraînement de ses préparatifs pour l’épreuve de force décisive du 10 juillet ont montré un homme déterminé comme jamais.

Dans les images, McGregor est vu en train de travailler sur son jeu de jambes et ses crochets.

Poirier a eu beaucoup de succès lors de son deuxième combat avec des crochets et McGregor semble apprendre à rester et à bouger pour éviter cela.

Il a également été un monstre dans le gymnase. McGregor n’est pas un grand homme, mais il avait le poids aussi élevé qu’il le ferait en faisant ses abdominaux et il les a écrasés.

Conor McGregor a fait un vrai travail

Rien de léger pour l’Irlandais

Le cardio de McGregor a toujours été un sujet de critique pour le tout premier double champion de l’UFC.

Lors de son match de boxe avec Floyd Mayweather Jr, il s’est gravement fané avant de perdre, et on pourrait en dire autant lors de son combat en tête d’affiche contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229.

Au cours de cette vidéo et de bien d’autres qu’il a publiées sur Instagram récemment, McGregor a beaucoup couru. Il parcourt également 10 miles à vélo juste pour se rendre à son gymnase pour s’entraîner.

McGregor passe également de plusieurs tractions directes à la poussée de poids sur du gazon synthétique dans le gymnase – pas de repos.

Le joueur de 32 ans avait déjà été critiqué pour s’être trop concentré sur la boxe lors de son dernier camp d’entraînement pour Poirier.

La lourde jambe d’avance d’un boxeur aurait pu s’avérer être la mort de McGregor dans ce combat et il a admis à talkSPORT qu’il avait un œil sur la lutte contre Manny Pacquiao après l’UFC 257.

Conor McGregor s’est beaucoup plus concentré sur les aspects MMA de ce camp

Cela ne s’est pas concrétisé, cependant, et il s’est beaucoup plus concentré sur l’entraînement et le conditionnement traditionnels du MMA avant ce combat.

Il a fait du shadow boxing, mais rien de tel que ses camps d’entraînement dans le passé.

McGregor et Poirier devraient se rencontrer pour la troisième fois à l’UFC 264.

McGregor a battu Poirier pour la première fois en 2014 par KO au premier tour, mais c’est McGregor qui a été éliminé sur Fight Island plus tôt cette année, égalant la série à une victoire chacun.

Il a peut-être perdu cette bataille, mais McGregor a une chance de gagner la guerre avec le combat contre Poirier.

Et, s’il le fait, on s’attendrait à ce qu’il défie ensuite Charles Oliviera pour le titre UFC des poids légers.

Le conditionnement de McGregor semble au niveau supérieur en ce moment

S’il ne gagne pas, le stock de McGregor en prendra certainement un coup. Il est toujours une grande attraction au box-office, mais le lustre de le regarder peut en effet baisser.

La trilogie Nate Diaz restera un combat attrayant qui ferait bien au box-office et McGregor aurait quelques autres options, mais le déclin commencerait certainement.

Mais avec une victoire ici, McGregor pourrait commencer un nouveau règne de terreur à l’UFC et, probablement, au-delà.