Le camp Rubio dénonce la « comédie du cycle électoral » après que Demings a appelé à « sécuriser la frontière »

Le représentant Val Demings, un démocrate de Floride qui se présente pour renverser le sénateur républicain Marco Rubio, a tweeté en faveur de la sécurisation de la frontière américaine « et d’autres points d’entrée » la semaine dernière, ce que la campagne Rubio a qualifié de « comédie du cycle électoral » cela contredit son propre record.

Demings a tweeté mercredi qu’une réforme de l’immigration était nécessaire pour endiguer la vague de décès par surdose dans le pays, qui a atteint des niveaux records.

VAL DEMINGS ACCUEILLE LES DÉMOCRATES D’ARRIÈRE-GAUCHE DANS LA COURSE AU SÉNAT DE LA FLORIDE

Le représentant Val Demings, un démocrate de Floride, prend la parole lors d’une audience du comité judiciaire de la Chambre à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 21 octobre 2021. (Photographe : Greg Nash/The Hill/Bloomberg via .)

« Ce qui se passe en ce moment est une tragédie évitable. L’affronter nécessite une approche en plusieurs étapes », a-t-elle soutenu. « 1) Tenir les sociétés pharmaceutiques responsables 2) Sécuriser la frontière et les autres points d’entrée 3) Rendre les traitements de toxicomanie et de santé mentale accessibles à tous. »

Malgré son appel à sécuriser la frontière, Demings a toujours voté contre des politiques qui, selon certains, feraient exactement cela. En 2019, elle a qualifié le mur frontalier sud du président Trump de « gaspillage d’argent absurde et de violation de nos valeurs en tant que nation d’immigrants », et elle a voté « oui » pour mettre fin à sa déclaration d’urgence à la frontière, qui a libéré des milliards. dans le financement du mur.

Demings a également voté contre un projet de loi qui faciliterait l’expulsion des immigrants illégaux soupçonnés d’activités de gangs et un autre qui limiterait l’argent des contribuables aux villes sanctuaires.

ÉTATS-UNIS – 24 SEPTEMBRE : le représentant Val Demings, D-Fla., assiste à un rassemblement Build Back Better for Women sur les marches de la maison du Capitole américain le vendredi 24 septembre 2021. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call , Inc via .)

« Demings est peut-être prête à faire et à dire n’importe quoi pour gagner, mais son bilan parle de lui-même », a déclaré la campagne Rubio dans une déclaration à Fox News Digital. « Demings soutient le vote des immigrants illégaux, les villes sanctuaires et une voie vers la citoyenneté pour les membres de gangs et les agresseurs sexuels, tandis qu’elle s’oppose au mur frontalier et aux ressources pour les agences frontalières.

« Les Floridiens verront à travers sa mascarade du cycle électoral », a déclaré la campagne.

Pendant ce temps, Demings faisait partie du groupe de démocrates qui a dirigé l’effort infructueux de réforme de l’immigration, y compris une voie d’accès à la citoyenneté pour des millions de DREAMers et d’immigrants au statut de protection temporaire (TPS), à inclure dans le projet de loi de dépenses sociales de 1,9 billion de dollars adopté par la Chambre. vendredi.

WASHINGTON, DC – 4 NOVEMBRE : Le sénateur Marco Rubio (R-FL) s’entretient avec des journalistes avant un vote à Capitol Hill le 4 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Joshua Roberts/.)

« La réforme de l’immigration pour protéger les DREAMers, les agriculteurs de Floride, les bénéficiaires du TPS et les travailleurs essentiels est essentielle pour notre économie et notre avenir », a déclaré Demings dans un communiqué de septembre.

La campagne de Demings et son bureau du Congrès n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.