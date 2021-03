Le Campo de Gibraltar, à deux pas de l’effondrement de l’eau

31/03/2021 à 09:33 CEST

Peu d’eau et trop de lumière. La région de Cadix, Campo de Gibraltar, est à un pas de «l’effondrement des eaux». et, en outre, il souffre d’un grave problème de pollution lumineuse. Elle a été dénoncée par Verdemar-Ecologistas en Acción, qui exige des actions immédiates et énergiques pour s’attaquer à ces deux problèmes.

L’association de conservation a dénoncé la situation de « manque ». d’eau dans la zone la plus septentrionale de la province de Cadix. Bien que cette année ait été pluvieuse, le groupe considère qu’il s’agit d’une situation temporaire et a voulu se souvenir que l’année de l’eau 2019-2020 a été la moins pluvieuse des 30 dernières années.

Cette circonstance devrait se répéter dans les années à venir avec une fréquence croissante, en raison du changement climatique. En outre, elle est aggravée par l’augmentation significative de la consommation d’eau qui a été enregistrée dans le Campo de Gibraltar ces dernières années.

Verdemar appelle les pouvoirs publics à adopter des politiques de l’eau fondées sur les principes et objectifs exigés par la directive-cadre sur l’eau et dans les plans hydrologiques, surtout à l’heure actuelle, étant donné que le troisième cycle de planification hydrologique est en cours de révision (2021-2027), qui l’association considère «le cadre authentique avec lequel prendre les grandes décisions en matière de politique de l’eau».

Les écologistes demandent à promouvoir «Mesures et investissements concrets & rdquor; et développer «des processus de participation efficace du public», ainsi que «la prévention de la détérioration et la récupération et le maintien du bon état écologique des rivières, des zones humides, des estuaires et des eaux côtières».

Enfin, il exige des actions pour garantir «le bon état des eaux souterraines». Tout cela doit être, souligne-t-il, «un objectif incontournable de la politique de l’eau andalouse, ainsi que la détermination des besoins en eau des espèces et des habitats dans les aires protégées».

Pour atteindre tous ces objectifs, selon Verdemar-Ecologistas en Acción, il est «clé & rdquor; garantir «l’équilibre entre les demandes de ressources et les ressources réellement disponibles, en assumant les limites actuelles de chaque district hydrographique et en anticipant la réduction des contributions que le changement climatique entraînera».

Surexploitation des aquifères

Loin de là, aujourd’hui les entreprises qui gèrent l’eau du Campo de Gibraltar «surexploitent les aquifères del Guadarranque-Palmones Plioquaternary, extrayant des débits supérieurs à 50 litres par seconde pour alimenter en eau la Costa del Sol et d’autres communes de la zone & rdquor;, dénonce l’organisation de conservation.

En conséquence de ces actions, les ruisseaux et les rivières s’assèchent.

« Certaines des conséquences seront que l’embouchure du fleuve Guadiaro sera à nouveau fermée en raison d’un manque de débit », indique-t-il.

«Le transfert du fleuve Guadiaro a envoyé (dans la baie de Cadix) plus de 1 200 hectomètres cubes dans cette zone de la province, laissant des zones sans approvisionnement», souligne-t-il. Et il ajoute: «Nous surexploitons l’aquifère du Pliocène de Sotogrande, avec nouvelles cultures pluviales de fruits tropicaux et autres qui consomment beaucoup d’eau& rdquor;.

Au manque d’eau s’ajoute le problème de l’assainissement: les populations de Campo de Gibraltar, qui consomment environ 51 hectomètres cubes d’eau chaque année, expulsent plus de 30 hectomètres cubes d’eaux usées non traitées dans l’eau au cours de la même période. Bahía de Algeciras, sans que jusqu’à présent, cette question ait été réglementée et gérée efficacement.

Bien que la situation des réservoirs de la zone se soit améliorée ces dernières semaines (Charco Redondo contient actuellement un peu plus de 34 hectomètres cubes d’eau, 42% de sa capacité totale, et Guadarranque 51 hectomètres cubes, 58%), Verdemar alerte sur le grave problème auquel région. Surtout si l’on tient compte du fait que jusqu’à présent cette année hydrologique il a plu deux fois plus que la précédente, une circonstance inhabituelle qui mettra peut-être des années à se répéter.

Verdemar considère que Sur ces plus de 50 hectomètres cubes d’eau consommés par an, «plus de la moitié & rdquor;. L’association a averti il ​​y a six mois que seules les industries lourdes utilisent 40 pour cent de l’eau totale consommée dans le Campo de Gibraltar, et que cette situation «continuera à augmenter avec les nouveaux projets qui visent à installer & rdquor; dans la zone.

Le problème de la pollution lumineuse

Et puis il y a la pollution lumineuse. Selon Verdemar-Ecologistas en Acción, des flux lumineux sont émis dans le Campo de Gibraltar, par des sources artificielles de lumière qui constituent un éclairage nocturne, «avec des intensités, des directions ou des gammes spectrales inadéquates pour mener à bien les activités prévues dans la zone éclairée. & rdquor;.

Les causes proviendraient de l’utilisation de luminaires (lampadaires, projecteurs ou projecteurs, etc.) qui, en raison de «mauvaise conception de l’éclairage ou d’un placement inapproprié», laissez une partie du flux lumineux s’échapper dans le ciel, en dehors de la zone à éclairer.

Également à l’excès de flux lumineux ou d’illumination, qui produit «des pertes de lumière importantes et inutiles dues à la réflexion sur le sol et d’autres objets sur-éclairés».

La pollution lumineuse est également influencée par «le manque d’intelligence dans la conception des installations d’éclairage, qui dans la plupart des cas, ils dépassent la puissance nécessaire ce qui entraîne des dépenses énergétiques inutiles & rdquor;, souligne Veedemar.

Et enfin, «le nombre de luminaires, l’espacement, la hauteur, etc. ne sont pas correctement dimensionnés, ce qui conduit à une faible uniformité d’éclairage», ce qui signifie que «plus de puissance est nécessaire pour que la perception de la luminosité soit bonne et à son tour entraîne reflets, éblouissements et intrusion de lumière & rdquor;.

La solution à ce problème, selon Verdemar, impliquerait l’application de «règles simples et logiques», telles que l’utilisation générale de lampadaires blindés avec des ampoules installées horizontalement – parallèlement au sol – et qui ne dirigent le flux lumineux que vers le bas. . Ou utilisez de préférence des lampes à vapeur de sodium à basse pression, les plus économes en énergie et d’une puissance adéquate pour l’utilisation.

Selon Verdemar, «rien ne l’empêche de le faire, si ce n’est la volonté de franchir le pas». Et il conclut en soulignant que les communautés autonomes des îles Canaries, de Catalogne, de Navarre et des îles Baléares ont déjà approuvé des lois à cet égard. De même, dans d’autres régions, ils sont en cours de préparation ou de traitement, et de nombreuses ordonnances municipales s’attaquent au problème.

Page de référence: https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/andalucia/cadiz/campo-de-gibraltar/

