Le campus Avengers de Disneyland devrait être le plan directeur des futurs terrains du parc à thème

Il semble assez clair que ces terrains de parcs à thème basés sur des propriétés uniques, et pas simplement sur des concepts similaires, sont ce que nous allons continuer à voir de plus en plus avec le temps. Et tandis que les versions précédentes de l’idée ont leurs points forts, et toutes sont excellentes à leur manière, Avengers Campus a l’impression d’avoir trouvé le bon équilibre. Désormais, Disney et ses concurrents peuvent tirer parti de ce que Avengers Campus a fait et rendre chaque élément plus grand et meilleur. Nous n’avons certainement pas vu la fin de cette idée, mais les prochains terrains de parcs à thème massifs et impressionnants que nous obtiendrons auront en grande partie Avengers Campus à remercier.