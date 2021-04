Le campus Avengers de Disneyland Resort a enfin une nouvelle date d’ouverture

C’est en mars 2020 que Disney a annoncé que le nouveau terrain tant attendu de Disney California Adventure, Avengers Campus, ouvrirait enfin en juillet. Malheureusement, ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a été annoncé que Disneyland Resort fermerait en raison de la pandémie mondiale. Le parc resterait fermé pendant plus d’un an, mais devrait désormais rouvrir définitivement le 30 avril. Cependant, les fans de Marvel attendaient toujours de savoir quand Avengers Campus ouvrirait. Aujourd’hui, lors d’un événement virtuel spécial, le président des parcs, des expériences et des produits de Disney, Josh D’Amaro, assis avec le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé que le nouveau terrain serait ouvert le 4 juin.

Josh D’Amaro a plaisanté avec Kevin Feige en disant qu’il voulait ouvrir le nouveau terrain Marvel le jour de l’anniversaire de Feige, mais que l’ouverture du nouveau terrain un mercredi, puisque l’anniversaire de Feige est le 2 juin, ne fonctionnerait pas. Et donc à la place, Avengers Campus ouvrira deux jours après l’anniversaire de Kevin Feige, le 4 juin.

