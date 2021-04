Le Campus officiel du FCBarcelona est de retour

10/04/2021 à 12:54 CEST

Il a été plus que prouvé que seuls ceux qui connaissent les secrets du football peuvent réussir Roi du sport, il ne suffit pas d’avoir un bon toucher du ballon, mais il faut le perfectionner jusqu’à ce qu’il devienne une compétence naturelle, avec ce objectif est né il y a 16 ans les camps d’été du Barça avec la co-organisation du journal SPORT. En lui, ils se rencontrent jeunes de 6 à 14 ans qui veulent connaître la technique et tous les secrets de football des meilleurs entraîneurs de football encadrés par EL Académie du Barça, avec des techniques basées sur la formation de la première équipe.

le Campus officiel du FCBarcelona – SPORT arrivera cet été pour sa seizième édition avec les salles suivantes: Barcelone capitale dans les magnifiques installations sportives du Jésuites de Sarriá San Ignacio avec modèle de jour (Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)

Siège social de Cambrils (Tarragone) avec modèle de scène (Du dimanche au samedi) à l’Aparthotel Voramar à Cambrils avec hébergement à temps plein et les fantastiques installations sportives du camp municipal dans la ville côtière.

Siège social de Cardona (Barcelone) aussi modèle de scène (Dimanche au samedi) journée complète avec hébergement au Vilar Rural de Cardona. Un hôtel de charme situé en face de la ville de Cardona offrant une vue sur la forêt de Cardener, le château médiéval et les étranges formations rocheuses de Montserrat. Les séances d’entraînement auront lieu au terrain de football municipal de Cardona, inauguré en 2017.

L’intention de cette année est que les enfants de tous niveaux participent une semaine entière dans un Campus avec une structure professionnelle avec la garantie du FCBarcelona, ​​berceau de certains des meilleurs joueurs de l’histoire du football, sous la supervision du Académie du Barça.

De première édition en 2005, l’une des caractéristiques principales et les plus importantes du Campus officiel FCBarcelona-SPORT a été son internationalité, car il a eu des participants de tous les continents, d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie, dans l’édition précédente avec des limitations de voyage entre pays en raison de la pandémie Covid-19, seuls les acteurs nationaux pouvaient profiter du Campus.

le Campus FCB-SPORT Il est idéal pour apprendre de première main les secrets du premier système de formation en équipe, mais le Campus se concentre uniquement pour commencer à peaufiner le talent des plus petits et surtout et surtout, s’amuser et s’amuser. Une fois le Campus terminé, un suivi personnalisé de chacun des participants est effectué, tant au niveau du jeu que des habitudes, dans le but d’inculquer aux plus petits l’importance d’assimiler les piliers d’une vie saine.

Les les délais d’inscription sont déjà ouverts dans les trois lieux, les places sont limitées et le Campus SPORT de l’Académie du Barça Il est organisé selon les règlements établis à la suite du Covid-19.

Plus d’informations et inscription www.campusfcbarcelona.com

Siège des jésuites de Sarriá San Ignacio (pendant la journée)

Du 28 juin au 2 juillet

Du 5 au 9 juillet

Du 12 au 16 juillet

Du 19 au 23 juillet

Du 26 au 30 juillet

Siège social de Cambrils (scène avec nuitée, modèle de scène)

Du 4 au 10 juillet

Siège Cardona (scène avec nuitée, modèle de scène)

11-17 juillet