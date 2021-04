Le Canada approuve trois FNB Ethereum, les fonds Ether lancés à la TSX la semaine prochaine

Compartir

Le Canada a approuvé les fonds négociés en bourse (FNB) plus rapidement que les États-Unis et, après trois FNB Bitcoin réussis, le pays a approuvé trois FNB basés sur Ethereum. Les trois FNB Ether au Canada feront leurs débuts à la Bourse de Toronto (TSX) le 20 avril 2021.

Trois ETF Ethereum seront lancés au Canada la semaine prochaine

En février, Bitcoin.com News a annoncé le lancement du premier fonds bitcoin négocié en bourse en Amérique du Nord. Quelques jours plus tard, le fonds appelé «Purpose Bitcoin ETF» a capturé un volume massif avec 165 millions de dollars négociés à l’époque. Les trois nouveaux FNB à base d’éther seront fournis par CI Global Asset Management, Purpose Investments et Evolve ETF. Tous les trois seront inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) ce mardi.

Purpose et Evolve sponsorisent déjà des ETF crypto, et CI Global Asset Management vise à se joindre à la mêlée. CI Global travaille avec le taureau Bitcoin et Galaxy Digital de l’investisseur milliardaire Mike Novogratz. L’organisation de Novogratz a également demandé un fonds négocié en bourse Bitcoin qui a l’intention d’être coté aux États-Unis avec l’approbation réglementaire.

Vendredi, Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg Intelligence, a tweeté sur les trois approbations.

“Le Canada approuve le lancement de trois ETF Ethereum mardi”, a écrit Balchunas. «Cela semble plus juste que de redonner à Purpose un avantage crucial. La SEC devrait / prob fera de même ici », a-t-il ajouté.

Les approbations de crypto ETF du Canada continuent de surpasser les États-Unis.

Ethereum s’est très bien comporté sur les marchés au comptant et s’est négocié pour plus de 2400 $ par unité ce week-end. L’actif numérique a atteint un sommet historique le 16 avril 2021, atteignant 2533 $ par ETH. Ethereum a augmenté de 1317,64% au cours des 12 derniers mois et de 13,3% cette semaine. Le prospectus Evolve indique que l’ETF se négociera sous le symbole boursier «ETHR». L’ETF profitera du taux de référence Ether-Dollar de CF Benchmarks (ETHUSD_RR).

Le FNB Purpose éther sera exposé à l’éther physiquement réglé avec trois unités uniques ETHH, ETHH.B et ETHH.U. Les unités ETHH basées sur des objectifs tireront parti du CAD et ETHH.U utilisera l’USD. Le FNB adossé à CI Global Asset Management et Galaxy Digital utilisera également des parts en dollars américains et en dollars canadiens à la TSX.

Avec trois ETF bitcoin approuvés au Canada et trois ETF basés sur Ethereum également approuvés, les régulateurs du pays semblent être optimistes sur ces véhicules d’investissement. Contrairement à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui n’a pas encore approuvé un ETF américain, mais qui a huit candidatures sur son bureau.

Que pensez-vous des trois FNB Ethereum approuvés pour être cotés à la TSX la semaine prochaine? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

